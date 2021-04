Cs cuestiona si PSOE piensa en varias vicepresidencias para meter a Iglesias

El candidato de Cs a la Presidencia de la Comunidad de Madrid, Edmundo Bal, ha ironizado este viernes sobre si su homólogo del PSOE, Ángel Gabilondo, ya está "construyendo" una "estructura de varias vicepresidencias" para "dar acomodo" al candidato de Unidas Podemos, Pablo Iglesias, y replicar así la configuración del Gobierno de España.

Bal se ha pronunciado de este modo en una entrevista en Antena 3 sobre el anuncio de que la ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, será la vicepresidenta económica de la Comunidad de Madrid si Ángel Gabilondo puede formar Gobierno tras las elecciones del 4 de mayo.

"Resulta que hoy nos enteramos de que la señora Reyes Maroto, a la que tengo aprecio porque he trabajado con ella en el Congreso, va a ser vicepresidenta económica. ¿Ya está construyendo el señor Gabilondo en la Comunidad de Madrid una estructura de varias vicepresidencias para dar acomodo al señor Iglesias? ¿Le va a dar la vicepresidencia de Asuntos Sociales y de Agenda 2030 en la Comunidad de Madrid?", ha ironizado Bal.

El candidato de la formación naranja ha vuelto a cuestionar la credibilidad de Gabilondo sobre no querer a Iglesias en un posible Gobierno -"no le creemos" cuando el presidente Pedro Sánchez "lo tuvo en el Gobierno"- y respecto a la promesa del socialista de no subir impuestos en el ámbito regional, y se ha vuelto a erigir como "voto útil" para que los extremismos no condicionen las políticas en la Comunidad de Madrid.

Más tarde, en la red social Twitter ha abundado sobre el anuncio referido a Reyes Maroto: "Hace bien Gabilondo en despejar dudas sobre quién sería su vicepresidenta económica. El vicepresidente político ya sabemos que será Pablo Iglesias. Madrid no merece ni guerracivilismo ni subidas de impuestos, sino un Gobierno sensato que siga desarrollando las políticas de Cs".