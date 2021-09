El PP cuestiona las predicciones de Armengol: "Fuera del Consolat no se vive la situación idílica que nos quiere vender"

Anima a Armengol a admitir "que Pedro Sánchez la ha dejado tirada ante la pandemia"

Antoni Costa pide "humildad" a la presidenta porque "ha habido temporada no gracias a ustedes, sino a pesar de ustedes y su gestión"

El portavoz del PP en el Parlament balear, Antoni Costa, ha cuestionado este martes las predicciones que hizo este martes la presidenta Francina Armengol en su discurso --sobre que en dos años Baleares se habrá recuperado del impacto de la crisis sobre el empleo y la economía--. "Más allá de las paredes del Consolat no se vive la situación idílica que nos quiere vender", ha protestado.

"Usted reina entre las élites pero no gobierna para aquellos que levantan la persiana cada mañana. No los conoce", ha apostillado Costa, durante su intervención en el Debate de Política General.

Además, Costa ha pedido a Armengol que admita que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "la ha dejado tirada ante la pandemia", en asuntos como el régimen especial, la cobertura jurídica para las restricciones sanitarias en las Comunidades o sus reivindicaciones sobre la superpoblación.

El 'popular' ha pedido "humildad" a la presidenta porque "ha habido temporada, pero usted no ha tenido nada que ver". "Al contrario, su gestión no ha sumado, ha restado. Ha habido temporada no gracias a ustedes, sino a pesar de ustedes y su gestión", le ha reprochado Costa.

((Habrá ampliación))