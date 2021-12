Cuesta (Cs) recurrirá la sentencia sobre su incompatibilidad como concejal de Urbanismo y abogado

El primer teniente de alcalde de Oviedo y concejal de Urbanismo de Oviedo, el edil de Ciudadanos Ignacio Cuesta, ha anunciado que interpondrá en los próximos días recurso de apelación contra la sentencia del Contencioso Administrativo número 3 que ha decretado la incompatibilidad de tener dedicación exclusiva en el Ayuntamiento y compaginarlo a su vez con su labor en el ejercicio de la abogacía en el ámbito privado.

"Caso de no prosperar, me plantearía volver al régimen de dedicación anterior, del 75%", dice Cuesta en un comunicado, mostrando su "desacuerdo" con el fundamento del juzgado.

Así, incide en que "la compatibilidad de su trabajo en el Ayuntamiento, al que dedica un tiempo notablemente superior al de una jornada laboral ordinaria, con el ejercicio residual de su profesión como abogado (muy inferior al límite referido), siempre contó con el máximo aval de los técnicos municipales".

Para Cuesta, resulta "sencillamente obsceno que los mismos cuatro concejales del PSOE del actual grupo municipal, --entre ellos su portavoz y exalcalde--, que están pidiendo hoy mi dimisión por una controversia netamente jurídica y en absoluto concluyente, con una sentencia no firme, sean los mismos que se van a sentar en abril en el banquillo, imputados por un presunto delito de prevaricación, y con una petición (no de una acusación particular o popular, sino de la Fiscalía) de nueve años de inhabilitación para cada uno ellos". "Esa imputación y esa apertura de juicio oral sí que es firme y no veo que haya dimitido nadie", añade.