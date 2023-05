Cuervas-Mons: "Si algo está claro es que el PSOE sólo podrá gobernar en Asturias con la izquierda más radical"

El portavoz de la campaña electoral de los populares, José Agustín Cuervas-Mons ha asegurado este lunes que "ven mucho nerviosismo en los socialistas" y por eso "se dedican a insultar y a llamar de todo al candidato del PP, Diego Canga". Además Cuervas- Mons ha asegurado que si algo está claro ya es que el PSOE "solo podrá gobernar con la izquierda más radical en Asturias".

Por contra ha indicado que el PP sale "a ganar las elecciones y obtener el número suficiente de diputados para gobernar en solitario" y creen que "eso es posible".

"Lo que está claro es que en el caso del PSOE es inevitable que para gobernar pacten con la izquierda más radical", ha dicho Cuervas-Mons que preguntado en varias ocasiones si el PP pactaría con Vox ha indicado que "eso es algo que está por ver porque van a poder gobernar en solitario". "Yo creo que no lo vamos a necesitar, lo otro --el acuerdo del PSOE con la izquierda más radical-- ya lo hemos visto, no es política ficción", ha dicho.

En rueda de prensa, Cuervas-Mons ha llamado a los asturianos a reflexionar para frenar "cuatro años más de barbonismo, de parálisis", porque ha indicado que "esos cuatro años no se pueden borrar con cuatro semanas de repromesas y mentiras".

Así, preguntado por los insultos y descalificaciones que según el PP han lanzado los socalistas contra su candidato, Cuervas Mons ha manifestado que "lo llaman de todo: burócrata y hasta inútil".

Respondía así tras criticar que "el barbonismo en Asturias continúa en su empeño de prometer lo ya prometido, o sea en reprometer a los asturianos". "Es una vergüenza que reprometan lo que no han podido cumplir en cuatro años y da rubor oír a Cofiño decir que Sogepsa va empezar a vender suelo en cuanto sea pública", ha dicho.

Igual de vergonzoso considera el PP que el PSOE hable ahora de la Zalia o que digan que van a luchar contra la burocracia cuando "la burocracia son ellos". "Barbón y su gobierno han sido y son una auténtica desgracia para Asturias y lo malo es que pretendan alargar esa desgracia cuatro años más en el Gobierno", ha dicho Cuervas-Mons.

INCENDIOS

También se ha referido a la gestión de la oleada de incendios y ha vuelto a criticar que los socialistas pongan a los ganaderos en el punto de mira.

"Los ganaderos están cabreados porque se les apunta de manera injusta, no es razonable filtrar y dar noticias de gente que no tienen aún una condena o sentencia detrás", ha dicho Cuervas Mons que ha añadido que "lo grave es que entre todas estas tonterías lo que no cuentan y lo que tapan es que no sólo no supieron gestionar la catástrofe y mientras otras comunidades saben gestionar y pedir fondos a la UE aquí ni nos enteramos".

En este sentido ha puesto como ejemplo los 32 millones de euros que Andalucía logró de fondos europeos para la lucha contra incendios, mientras que el Gobierno de Barbón "ni se ha enterado de ello".