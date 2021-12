PP Cuenca pide rechazar la propuesta del ministerio contra el tren convencional que aboca a la pérdida de población

El Grupo Municipal Popular en el Ayuntamiento de Cuenca ha pedido rechazar "de plano" la propuesta del Plan 'XCuenca' del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, pues cree que aboca a la pérdida de población y condiciona gravemente las posibilidades de desarrollo industrial y económico del territorio.

Por ello, en nota de prensa, los 'populares' conquenses han trasladado su posición inequívoca en contra de la desmantelación de la línea ferroviaria Aranjuez-Cuenca-Utiel, cuya denominación, en palabras de dicho grupo, "manifiesta tristemente cómo dicho plan no prevé el desmantelamiento del resto de los tramos, Madrid-Aranjuez y Utiel-Valencia, los cuales sí se consideran útiles para sendas provincias de Madrid y Valencia por parte del Gobierno de España y de sus correspondientes Comunidades Autónomas de Madrid y Valencia".

Los ediles del PP han argumentado que el mantenimiento o no de la línea ferroviaria entre Madrid y Valencia, vía Cuenca, no debe enfrentarse tan sólo como un problema de movilidad, sino que, fundamentalmente, es una cuestión que condiciona gravemente las posibilidades de desarrollo industrial y económico del territorio que atraviesa, sin cuyo desarrollo la movilidad de su población, condenada a ser cada vez más escasa por falta de actividad, ya no será un problema.

Por ello, este grupo municipal considera que la propuesta recibida en el día de ayer "debe ser rechazada de plano". "Más aún cuando está basada erróneamente en un análisis de la viabilidad y situación actual de un servicio de transporte de viajeros que no se presta con una calidad suficiente, ni siquiera mínima, para que les sirva y, en consecuencia, no utilizan", recordando cómo dicha línea sí demostró su viabilidad en épocas anteriores al progresivo abandono de la línea y del servicio ofrecido a los viajeros.

Los 'populares' conquenses han asegurado sentir "desagradable sorpresa" al escuchar cómo la Secretaría General de Infraestructuras y Transporte se refería a la propuesta que presentaba como "una propuesta surgida de las inquietudes y sugerencias que el propio territorio había transmitido al Gobierno de España".

Por ello, han lamentado que no citase el acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de Cuenca de abril respecto a la aprobación unánime de una moción del Grupo Municipal Popular para "solicitar la renovación y modernización de la línea ferroviaria Madrid-Aranjuez-Cuenca-Utiel-Valencia como infraestructura de transporte de mercancías y, a partir de ello, de viajeros".

"El desconocimiento mostrado por la Secretaría General de dicho documento, probablemente porque no haya existido un interés suficiente para conseguir que lo conociera por parte del equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Cuenca", ha hecho que los 'populares' hayan trasladado directamente a la Secretaria General una copia del Acta del Pleno que recoge el texto de la moción aprobada.

Por último, han condenado que se traslade a la ciudad de Cuenca la propuesta de cierre de la línea ferroviaria en un contexto de oportunidad como el actual, definido por el Objetivo y Agenda 2030, Año Europeo del Ferrocarril 2021 y Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, instrumentos que han propiciado inversiones para la renovación y modernización de otras líneas ferroviarias que sí han preocupado al Estado y a sus territorios como la línea Sagunto-Teruel-Zaragoza y la línea Puertollano-Mérida.