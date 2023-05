Cuenca en Marcha-Unidas por Cuenca reformará el edificio del mercado, Plaza de España y Parque San Julián

Cuenca en Marcha-Unidas por Cuenca, la confluencia que integra a Podemos, IU, Equo e independientes, ha considerado "urgente" acometer las prometidas reformas del edificio del mercado, Plaza de España y Parque San Julián, además de darle una solución al edificio de la Fundación Sánchez Vera para convertirlo en un espacio cultural multidisciplinar, en los términos que se aprobó en el Pleno municipal a propuesta de este grupo.

Según ha informado la formación, que ha visitado el barrio del Centro, la asociación de vecinos les ha trasladado "los problemas derivados por el incumplimiento de las ordenanzas municipales".

La cabeza de lista, María de los Ángeles García, ha recordado que su formación ha llevado también al pleno la necesidad de establecer un Plan contra el Ruido que contemple medidas concretas en zonas con problemas así como cumplir con la moción presentada también por su grupo y aprobada para delimitar a través de pequeñas marcas el espacio autorizado de las terrazas de hostelería.

"No puede ser que la mayoría de hosteleros que cumplen con las normas paguen por los que no lo hacen", ha espetado la edil que ha recalcado "la necesidad de hacer cumplir las ordenanzas municipales y no guardar los expedientes sancionadores en los cajones".

Por último, la candidata de Cuenca en Marcha-Unidas por Cuenca ha recalcado que el desarrollo e implantación de la futura Zona de Bajas Emisiones debe realizarse de forma participativa, junto con los vecinos, y el fin de la misma ha de ser atajar los problemas de circulación y aparcamiento que se producen en el centro y avanzar hacia una movilidad sostenible que, entre otras medidas, refuerce el transporte público.