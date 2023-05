+Cuenca Ahora modificará la red de transporte urbano para que sea más eficaz y sostenible

La coalición política +Cuenca Ahora modificará, en los primeros seis meses de legislatura, la red de autobuses urbanos en el seno del contrato actual, "que el PSOE e Isidoro Gómez Cavero han permitido que se prorrogue hasta 2027 a pesar de conocer su falta de eficacia para los ciudadanos y de sus compromisos electorales".

"Para ambos, así como para el PP durante la legislatura anterior, dicha falta de eficacia no fue suficiente para corregir un contrato que se arrastra desde que lo suscribiera Darío Dolz, en 2012, como concejal responsable del área", ha denunciado la formación en nota de prensa.

El objetivo para +Cuenca Ahora es que la ciudad disponga de una red de autobuses urbanos "eficaz, realmente alternativa al uso del coche, sin la cual no es posible abordar ninguna estrategia de movilidad urbana basada en reducir la presencia del mismo, circulando y estacionado, cuestión que no ha querido o sabido abordarse en las sucesivas legislaturas del PSOE Y PP hasta el punto de que la ciudad no cuenta todavía sorprendentemente con un Plan de Movilidad Urbana Sostenible".

Para su rediseño, desde la formación se iniciaron conversaciones con los delegados de personal de la empresa de transporte urbano para, por un lado, escuchar sus reivindicaciones y las mejoras que podrían hacerse de forma directa en la red de autobuses.

+Cuenca Ahora se ha comprometido a hacerles partícipes en la toma de decisiones, "pues no se puede dejar de lado su experiencia para abordar una auténtica red de transporte urbano sostenible y eficaz".

Asimismo, algunas de las ideas que propusieron a la agrupación independiente ya han sido incorporadas a las medidas que se tomarán cuando esta coalición gobierne en Cuenca.

+Cuenca Ahora apuesta por fomentar el uso del transporte público manteniendo en el tiempo las actuales bonificaciones, que establecen el precio del viaje genera en 0,31 euros/viaje con posibilidad de transbordo durante media hora, y mejorando significativamente las frecuencias mediante la única fórmula posible: el aumento de vehículos en la flota, la adaptación de estos vehículos a las características de la demanda existente y la incorporación de vehículos eléctricos.