Cuca Gamarra sitúa a Mañueco como "referente para el PP" en "gestión responsable" durante la crisis

La vicesecretaria nacional de Política Social del PP, Cuca Gamarra, ha situado al presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, como "un referente para el PP" en "gestión responsable" durante la crisis de la COVID-19.

Gamarra ha mantenido un encuentro telemático con el secretario general del PPCyL, Francisco Vázquez; las consejeras de Familia e Igualdad de Oportunidades y de Educación, Isabel Blanco Llamas y Rocío Lucas respectivamente, y los responsables provinciales del Partido Popular de Castilla y León en las áreas de Educación, sanidad y políticas sociales.

En dicho encuentro, Cuca Gamarra ha reconocido el trabajo "serio, responsable y efectivo" de la Junta de Castilla y León y ha recordado que "frente a la inacción y la tardanza del gobierno socialista", en Castilla y León "ha habido un Gobierno serio con una gestión responsable, que pidió el primero que se decretase el estado de alarma y que siempre se ha anticipado en la toma de soluciones".

En materia educativa, la vicesecretaria nacional ha asegurado que "no es de recibo" registrar una reforma "en mitad de una pandemia" y que "si dicha reforma no tenía consenso antes, todavía menos ahora, ya que la realidad ha cambiado y lo que antes podía parecer prioritario puede no serlo y viceversa", como ha señalado el partido a través de un comunicado remitido a Europa Press.

En este sentido ha puesto como ejemplo la digitalización y el acceso a internet, a las que la reforma Celaá "no da importancia", mientras que "pueden ser absolutamente prioritarias en caso de rebrotes". Gamarra ha incidido en que "la reforma debe paralizarse, porque hoy en día es más necesario que nunca un acuerdo, algo que no existe en este momento".

SANIDAD

En materia de sanidad, Cuca Gamarra ha destacado que la "errática gestión" del Ministerio de Sanidad como mando único "ha provocado que a las comunidades autónomas les haya tocado hacer más de lo que les compete y ha destacado que si en algunas comunidades se llegó tarde es porque el Ministerio no dio los avisos necesarios y porque no tomó decisiones".

"Tenemos la tasa más alta de contagios en sanitarios porque el Gobierno no ha protegido a los profesionales", ha criticado Gamarra, quien ha recordado que el Gobierno "centralizó compras y no dejó comprar a las comunidades", y tras comprar 700 millones de mascarillas "no se recibieron".

En el ámbito social, Gamarra ha señalado al vicepresidente Pablo Iglesias como responsable político de "todo lo sucedido en las residencias" al estar al cargo de los servicios sociales, por lo que ha sentenciado que "ha fallado, no ha estado a la altura gestionando ni señalando a las residencias como culpables".

Por último, Cuca Gamarra ha destacado la "enorme importancia" que tendrán desde ahora las políticas de protección a los más necesitados, ha adelantado que "habrá que destinar muchos fondos a las familias más necesitadas".

Sobre el ingreso mínimo vital, ha respondido a socialistas como el líder del PSOE de Castilla y Léon, Luis Tudanca, que "lecciones las justas desde el Gobierno y menos en esta tierra, porque el modelo de Castilla y León en este sentido es todo un referente, e incluso es un derecho recogido en el Estatuto de Autonomía".