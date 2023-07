Cuca Gamarra apela a la movilización "masiva" para "materializar el cambio imparable" en España

La secretaria general del Partido Popular y portavoz en el Congreso, Cuca Gamarra, ha asegurado este miércoles en Burgos que quedan cuatro días "para que se materialice el cambio imparable" y de comienzo "una nueva etapa en nuestro país".

En un acto abierto a afiliados y simpatizantes del Partido Popular junto al presidente provincial del PP, Borja Suárez, y el candidato número uno al Congreso, Ángel Ibáñez, la "popular" ha apelado a la movilización "masiva" del voto porque "es necesario queeste domingo gane el PP con una mayoría suficiente" para "poder gobernar el futuro de España".

"Es el momento de dirigirnos a los burgaleses y decirles que no es suficiente con que el Partido Popular gane las elecciones el próximo domingo. El PP quiere ganar también en escaños para que Burgos sea protagonista", ha aseverado, afirmando que "no vale el empate".

Cuca Gamarra ha requerido así concentrar el voto entorno al PP para "poner fin al sanchismo", que significa según la popular, "poner fin a cuatro años más de Bildu al frente de las decisiones de nuestro país, a cuatro años más en los que Pedro Sánchez quiere reeditar un gobierno Frankenstein con más compañeros de viaje".

"No hay más truco ni más cálculo para la mayoría que concentrar, como os decía el voto en torno al Partido Popular. Esta es la opción del cambio, la única opción del cambio en España", ha sentenciado.Cuca Gamarra ha pedido así el voto de los electores "huérfanos" que votaron a otras formaciones en las pasadas elecciones, para que opten por un partido "que no les va a defraudar". También a los militantes socialistas que "no confían en Pedro Sánchez" y a aquellos que nunca les han votado.

"Sabemos que no somos su partido, pero sí somos su solución el próximo domingo para empezar a construir España de una manera distinta, como ellos también creen que debemos hacerlo", ha aseverado la "popular".

VOTANTES DE VOX

A los votantes de Vox les ha advertido que "ese voto se puede perder", y "no se va a materializar en un escaño necesario para vencer al sanchismo", por lo que les ha pedido "que confíen en nosotros".

También se ha dirigido a todos los que han solicitado el voto por correo y que no han recibido la documentación, para que se dirijan a su oficina de Correos para requerirla.

"Es mucho mejor esperar unos minutos o media hora de cola que cuatro años más de sanchismo. Eso no hay cola que lo pueda remediar", ha dicho.

La secretaria general del PP ha insistido en que "una mayoría contundente" permitirá "de manera efectiva no solo pasar página de Pedro Sánchez, sino derogar el sanchismo".

Algo que para Gamarra significa "pasar página de factores negativos", con políticas y pactos de Estado "que protejan a la mayoría de la sociedad española".

De esta forma ha apelado al voto "útil y responsable" para "hacer realidad el cambio que empezó el pasado mes de mayo en la provincia" de Burgos. "Salgamos a ganar las elecciones", ha concluido.