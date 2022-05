Cuba.- El presidente de Cuba dice que "en ningún caso" asistirá a la Cumbre de las Américas en Los Ángeles

El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, ha anunciado este jueves que "en ningún caso" asistirá a la Cumbre de las Américas, que se celebrará entre el 8 y el 10 de junio en la ciudad estadounidense de Los Ángeles, y ha afirmado que Estados Unidos "concibió desde un inicio" que "no fuera inclusiva".

"Puedo asegurar que en ningún caso asistiré. Como siempre ocurrió en el pasado, la voz de Cuba se hará escuchar en la IX Cumbre de las Américas", ha señalado el mandatario cubano en una serie de mensajes publicados en su cuenta oficial en la red social Twitter.

Así, ha acusado a Estados Unidos de tener "intención" de "excluir a varios países, entre ellos Cuba, a pesar del fuerte reclamo regional a que se le pusiera fin a las exclusiones". "También es conocido que Estados Unidos ha estado realizando intensas gestiones y ha ejercido brutales presiones, a fin de desmovilizar los justos y firmes reclamos de la mayoría de los países de la región de que la Cumbre debe ser inclusiva", ha manifestado.

"Agradecemos la valiente y digna posición de los países que han levantado su voz contra las exclusiones. Compartimos la posición de los líderes de la región que han reclamado con firmeza que todos tienen que ser invitados en pie de igualdad", ha zanjado Díaz-Canel.

El Gobierno estadounidense informó a principios de mes que Cuba, Nicaragua y Venezuela no recibirían invitación para la cumbre en Los Ángeles argumentando que no son naciones democráticas. "Los países que por sus actuaciones no respeten la Democracia, no van a recibir invitaciones", aseguró el subsecretario de Estado para el hemisferio occidental, Brian Nichols.