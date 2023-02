Cuatro premios Nobel y medio centenar de figuras internacionales apoyan Colau

Cuatro premios Nobel y medio centenar de figuras internacionales, entre científicos, actores y directores de Hollywood, activistas e intelectuales, han firmado un manifiesto en el que apoyan a la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, en su decisión de suspender temporalmente relaciones entre la capital catalana e Israel.

Entre los firmantes del manifiesto figuran los premios Nobel Annie Ernaux, George P. Smith, Jody Williams y Mairead Maguire, los actores Mark Ruffalo, Miriam Margolyes, Viggo Mortensen, Alia Shawkat y Susan Sarandon y las activistas Angela Davis, Arundhati Roy y Naomi Klein.

La semana pasada, Ada Colau anunció la suspensión de relaciones, que incluye la cancelación temporal del acuerdo de hermanamiento de Barcelona con Tel Aviv, "hasta que las autoridades israelíes acaben con la violación sistemática de los derechos de la población palestina y cumplan plenamente el derecho internacional".

En una carta dirigida al primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, la alcaldesa explicó que la medida se producía en respuesta a una petición de un centenar de organizaciones sociales y de miles de vecinos la ciudad, dentro de la campaña 'Barcelona dice NO al apartheid, Barcelona dice SI a los derechos humanos'.

El manifiesto que firman los cuatro premio Nobel y que también rubrican los directores de cine Fernando Meirelles (City of God), Cherien Dabis (Ozark, Only Murders in the Building) y Ken Loach (Yo, Daniel Blake) apoya la iniciativa de la alcaldesa de Barcelona.

El texto, que también cuenta con la firma de los músicos Marianne Faithful, Peter Gabriel, Seun Kuti y Brian Eno, critica a los gobiernos por "no reaccionar ante las infracciones del derecho internacional y las violaciones de los derechos del pueblo palestino por parte de Israel durante décadas, con gestos vacíos a la vez que arman, financian y protegen la impunidad del régimen israelí".

El manifiesto aplaude a Ada Colau porque "nos recuerda los valientes ayuntamientos que fueron pioneros al cortar vínculos con el apartheid en Sudáfrica en el pasado", según el texto, que también firman Angela Davis y el diputado sudafricano Nkosi Zwelivelile 'Mandla' Mandela, nieto de Nelson Mandela.

En un mensaje personal a la alcaldesa, el signatario de la carta Ronnie Kasrils, veterano de la lucha contra el apartheid en Sudáfrica y ex ministro del gobierno de Mandela, ha añadido que se ha mostrado "entusiasmado por la decisión" que, según ha dicho, "resuena más allá de Barcelona. Inspira a la comunidad internacional y a los que vivimos en una Sudáfrica libre y democrática".

El abogado y autor palestino Mana Shehadeh, los legisladores Hanan Ashrawi y Mustafa Barghouti y el fundador de Physicians for Human Rights-Israel, Ruchama Marton, la filósofa Judith Butler y Nuera Cortinas, cofundadora de las Madres de la Plaza de Mayo, son otros de los cincuenta firmantes del manifiesto.

"El actual gobierno israelí es el más ultraderechista, racista, machista y homófobo de la historia del país y hay que presionar más que nunca para acabar con su impunidad y obligarlo a respetar los derechos de los palestinos según el derecho internacional", reza el manifiesto, que concluye: "Todos nos dais la esperanza de que la justicia, la libertad, la igualdad y la dignidad para todo el mundo puedan prevalecer".