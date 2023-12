El cuatripartito ultima su primer presupuesto que PSOE y NC-BC ven "impregnado" por la "ultraderecha"

Los cuatro grupos que apoyan al Gobierno de Canarias -CC, PP, ASG y AHI-- han dejado ultimado este jueves el primer presupuesto de la legislatura con la aprobación de un dictamen de comisión que tanto el PSOE como NC-BC entienden que queda "impregnado" por la ideología de la "ultraderecha" de Vox, que ha contado con más enmiendas parciales aprobadas frente a seis de los grupos de izquierda.

El presupuesto del próximo año asciende a un total de 11.301 millones, un 11% más sobre el presupuesto inicial del año anterior y un 3,3% por encima del gasto real, y con dos tercios orientados al gasto real, no incluye la promesa electoral de CC y PP rebajar el tipo general del IGIC del 7% al 5%

Socorro Beato, del Grupo Nacionalista, ha destacado la "prudencia" de las cuentas dadas las magnitudes que se conocen hasta el momento y que se "priorice" el gasto real y ha puesto sobre la mesa, por ejemplo, que a propuesta de NC-BC, se incorporen los mecanismos de vigilancia de precios de los carburantes en Lanzarote y Fuerteventura.

Fernando Enseñat, del Grupo Popular, ha resaltado que el presupuesto es el "mayor de la historia" de sanidad, con 576 millones más y que permite "tapar el agujero" en recetas que dejó el 'Pacto de las Flores'.

Ha apuntado que cumple con la ley de servicios sociales si llegan los fondos pactados en la Conferencia Sectorial, que las inversiones alcanzan los 1.088 millones --121 millones-- y que hay más gasto social e inversión que con el anterior Gobierno, con rebajas fiscales de unos 240 millones.

Ha tildado de "decepcionantes" las enmiendas presentadas por PSOE y NC-BC porque piden obras en educación "que no se pueden hacer" y no detallan qué partidas dar de baja --extremo negado por NC-BC--. "Hay que cambiar el chip y no pintar bonitos los presupuestos y sacarse la foto", ha indicado.

UNA VEINTENA DE ENMIENDAS TRANZADAS POR MÁS DE TRES MILLONES

Raúl Acosta (AHI) ha destacado que se han logrado tranzar más de 20 enmiendas tranzadas por algo más de 3 millones "y de todos los grupos", más del 40% del área de Educación, lo que demuestra que "no se ha pasado el rodillo" y se ha intentado "encajar todas las corrientes posibles".

Melodie Mendoza ha valorado la integración del ICHH en la estructura orgánica del Servicio Canario de Salud (SCS) y el aumento de fondos para el Instituto de Calidad Agroalimentaria (ICCA) y ha pedido a todos los grupos ser "sensatos" para aprobar el presupuesto.

"No nos podemos permitir seguir con uno prorrogado, sería un error", ha indicado, subrayando que una vez esté aprobado le toca a los grupos parlamentarios "llevar un control responsable" de la gestión de las partidas.

Javier Nieto (Vox) ha lamentado que se mantenga una "espada" sobre todas las políticas que defiende su partido y no se hayan tenido en cuenta sus propuestas para ayudar a las familias.

Su compañero y portavoz, Nicasio Galván, no entiende que no se desvíen fondos de "ideología de género" y "fanatismo climático" para ayudar a las familias y aunque ha valorado el "respeto" de algunos grupos de la Cámara y los letrados no entiende las "líneas rojas" y el "sectarismo ideológico". "Ha habido grupos que no han querido ni sentarse, allá ellos", ha señalado.

NC-BC: UN PRESUPUESTO CARGADO DE "DESATINOS"

Esther González (NC-BC) ha cargado contra los "desatinos" del presupuesto y los incumplimientos de las leyes de educación, cultura y servicios sociales mientras que Carmen Hernández ha cuestionado que las cuentas se "impregnan" de la ideología de Vox frente a las enmiendas de su propio grupo, pues solo se aprobó una de 169. "Allá ustedes", ha apuntado.

Ha criticado los recortes en igualdad en un momento de "aumento incesante" en la violencia contra las mujeres y el "daño territorial" que genera la "presión" de diputados de algunas islas frente a Lanzarote y Fuerteventura, por ejemplo.

Ha dicho también que el presupuesto "pone en riesgo" los contratos de transporte escolar y entiende que "no es social ni prudente" pues al margen de no bajar el IGIC, "han bajado impuestos a los ricos" con la bonificación del impuesto de sucesiones y donaciones.

Manuel Hernández (PSOE) ha descrito el presupuesto como "decepcionante" porque "se olvida" de la mayoría social, sin ninguna medida para aliviar la subida de las hipotecas o la cesta de la compra y con ASG y AHI como "convidados de piedra".

Ha indicado también que "maltratan" al sector primario, no responden a la emergencia hídrica en las islas orientales y apuntan al Gobierno "más caro y numeroso" de la historia del archipiélago y favoreciendo a las clases altas.

Ha censurado que el Ejecutivo está "más cómodo" aceptando enmiendas de Vox que del PSOE --solo cinco de un total de 324-- y aplicando el "rodillo parlamentario".