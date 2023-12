El cuatripartito canario saca adelante su primer presupuesto con el rechazo de PSOE y NC-BC y la abstención de Vox

La izquierda cuestiona el "rodillo" de los grupos que apoyan al Gobierno y el "acercamiento" a las políticas de Vox

El Pleno del Parlamento de Canarias ha aprobado este martes el primer presupuesto de la Legislatura del cuatripartito conformado por CC, PP, ASG y AHI por importe total de 11.301 millones, un 11% más sobre el presupuesto inicial del año anterior y un 3,3% por encima del gasto real.

Las cuentas han contado con el rechazo de PSOE y NC-BC y la abstención de Vox e incluyen medio centenar de enmiendas transaccionadas con la oposición por 13 millones de euros, una veintena de Vox y menos de una decena de PSOE y NC-BC.

El presupuesto no incluye la promesa electoral de CC y PP de rebajar el tipo general del IGIC pero sube el tabaco y las bebidas azucaradas y beneficios fiscales por 240 millones, entre los que se incluye la bonificación del impuesto de sucesiones y donaciones.

Raúl Acosta, del Grupo Mixto (AHI), ha lamentado que no haya más fondos para la Consejería de Agricultura, Ganadería y Pesca, si bien ha reconocido la mejora vía enmiendas, lo mismo que ocurre con las cantidades que recibe la isla de El Hierro hasta sumar algo más de 41 millones, un 12% más.

Asimismo, ha espetado a los grupos de la oposición que presenten enmiendas pensando en el interés general y no en la "oportunidad política" y descrito los presupuestos como "de tránsito" hasta llegar a cumplir todos los objetivos a final de la Legislatura.

Melodie Mendoza (ASG) ha comentado que su grupo va a trabajar por las "dificultades estructurales" de las 'islas verdes' y ha puesto como ejemplo la bonificación al precio del combustible para bajar los precios.

Ha valorado el retoque fiscal de algunos productos para ayudar a las familias a combatir el alza de la inflación y el fortalecimiento de los servicios públicos.

Jesús Ramos (ASG) ha destacado que más del 70% del presupuesto se orienta al gasto social, resaltando especialmente los más de 4.000 millones del departamento de sanidad.

Javier Nieto (Vox) ha criticado "la puerta de atrás" para resolver la figura de asesoramiento de los presidentes autonómicos, ha agradecido el "acercamiento" a CC pese a que han faltado "avances concretos" y son "ambiguos" al apoyar la amnistía y la investidura de Pedro Sánchez.

Ha indicado que no ven "con buenos ojos" el presupuesto pero entiende que no se gana "nada" en devolverlos, si bien ha echado en falta medidas para ayudar a las familias y luchar contra la pobreza, pues es casi igual en los últimos 15 años.

El portavoz, Nicasio Galván, ha agradecido el apoyo de los grupos del gobierno a una veintena de enmiendas de su grupo que ahondan en la defensa de la igualdad, el libre mercado, los sectores productivos y la lucha contra el desempleo y la pobreza.

Ha dicho que el apoyo de CC a Vox en el Ayuntamiento de Teguise y la aprobación de varias enmiendas "es el camino" a seguir en la relación entre ambos partidos. "Ya nos van conociendo", ha indicado.

Además, ha prometido dar la "batalla cultural" a la izquierda y reivindicar el "orgullo" de ser españoles, al tiempo que ha lamentado que PSOE y NC-BC sean tan "sectarios" que no aprueben propuestas suyas sobre la lucha canaria.

Esther González (NC-BC) ha dicho que los presupuestos consolidan el "fraude electoral" de no bajar el IGIC y son "temerarios e imprudentes", con una distribución de fondos "injusta y desequilibrada".

NC-BC DICE QUE LAS CUENTAS "MENOSPRECIAN" LA CULTURA Y LOS SERVICIOS

Ha apuntado que los grupos que apoyan al Gobierno han "autoenmendado" las cuentas, que hay "descontento" en sectores económicos y sociales y que se "menosprecia" la cultura y los servicios públicos.

Carmen Hernández (NC-BC) ha apuntado que los presupuestos "no cumplen" con la mejora de la vida de la ciudadanía y "no son prudentes ni sociales" pues no protegen a la población más vulnerable y bajan los impuestos a las rentas altas.

Ha criticado a los grupos del Gobierno por "pasar el rodillo" dado que solo han aprobado una enmienda de su formación, pues la han querido "marginar", y ha ironizado con que se "entienden bien" con Vox, "un giro hacia el radicalismo".

Fernando Enseñat (PP) ha comentado que este presupuesto aumenta "rotundamente" el gasto social y la inversión productiva "aunque les duela" a las fuerzas de izquierda, subrayando que "pone las bases" de la mejora de la calidad de vida de los ciudadanos.

Ha puesto como ejemplo los más de 4.300 millones del área de Sanidad, la cifra más alta de la historia y el aumento de la renta canaria de ciudadanía y los fondos para dependencia.

Además, ha reconocido que no se rebaja el IGIC de forma general pero ha defendido los beneficios fiscales de unos 240 millones.

CC: "OTRA FORMA DE ENTENDER CANARIAS HA COMENZADO"

El portavoz del Grupo Nacionalista, José Miguel Barragán, ha mostrado su falta de entendimiento a que "se diga que no" a "enmiendas sensatas" porque las presenta un partido determinado y ha esgrimido su "cabreo" con que NC-BC y PSOE pidan rebaja de precio de carburante en Lanzarote y Fuerteventura tras negarlo en las 'islas verdes' durante la pasada Legislatura.

Ha negado que los grupos del gobierno "hayan pasado el rodillo" pues se han aprobado más enmiendas a la oposición que en la época del 'Pacto de las Flores'.

Socorro Beato (CC) ha apuntado que "otra forma de entender Canarias ha comenzado" tras la "ineficacia" del 'Pacto de las Flores', y remarcado que el presupuesto se hace "a gasto real" y mejorará a lo largo del año cuando "se despejen las incertidumbres".

La diputada nacionalista ha negado el supuesto "rodillo" a la oposición y lo ha confrontado con que en el Cabildo de Gran Canaria, el bipartito NC-PSOE no aprobó ninguna enmienda de CC y PP.

Asimismo ha apuntado que el presupuesto dibuja una Canarias "equilibrada y a una sola velocidad".

El portavoz del Grupo Socialista, Sebastián Franquis, ha descrito una "Canarias oscura" que no apuesta por la innovación y la investigación, con un presupuesto "pasivo" contra la pobreza y "desigual" dado que se fomenta una tercera insularidad con Lanzarote y Fuerteventura.

FRANQUIS (PSOE) CENSURA AL GOBIERNO "MÁS CARO DE LA HISTORIA"

Ha instado a los nacionalistas a "pedir disculpas" a los ciudadanos ante el incremento del gasto del Gobierno, "el más caro de Canarias", con un 30% de gasto más, subrayando que hay directores generales "sin despacho ni presupuesto".

Ha remarcado que no han puesto en marcha el plan de alivio fiscal anunciado en campaña electoral salvo "el regalo" de la bonificación en el impuesto de sucesiones y donaciones, al tiempo que ha descrito las cuentas como una "enmienda a la totalidad" de los programas electorales y el discurso de investidura.

Asimismo, ha afeado al Gobierno el incumplimiento de las leyes de educación y servicios sociales y que no se haya bajado el tipo general del IGIC y ha planteado, sin éxito, dos pactos, uno contra la pobreza y otro para aumentar la productividad.

Su compañero Manuel Hernández ha tildado de "decepcionante" el presupuesto del próximo año, con diputados que "agachaban la cabeza" en comisiones parlamentarias y ASG y AHI como "convidados de piedra" del pacto CC-PP.

Ha apuntado que el Gobierno "se aleja de las prioridades de Canarias" y que "es difícil hacerlo peor" con más de 1.100 millones más, ya que hay muchos sectores molestos, especialmente el primario y el cultural, "a quien han castigado sin piedad".

Ha afeado al Ejecutivo que el presupuesto incumple varias leyes, pactos y programas y con Vox "dándole palmaditas en la espalda", lo mismo que ha censurado la negativa a tramitar la rebaja del coste del carburante en Lanzarote y Fuerteventura. "Generan desigualdad", ha señalado.