La cuarta investidura de Feijóo se concreta entre apelaciones al consenso

La mayoría absoluta del PPdeG en el Parlamento de Galicia ha votado este jueves por cuarta legislatura consecutiva a Alberto Núñez Feijóo como presidente de la Xunta en una sesión de investidura en la que ha apelado al consenso con BNG y PSdeG para afrontar la crisis generada por la pandemia.

A pesar de este llamamiento a la unidad, al que la oposición se ha sumado ofreciendo su mano tendida para alcanzar acuerdos de país, el debate de investidura ha estado marcado por los reproches cruzados entre el presidente y los diferentes portavoces, que han supeditado estos consensos a su propio ideario y programa político.

De este modo, Núñez Feijóo, cuyo acto de toma de posesión está previsto para este sábado, ha dicho a los líderes del BNG, Ana Pontón y el PSdeG, Gonzalo Caballero, que desde el Gobierno gallego no siempre se va a hacer lo que ustedes digan, si bien sí se va a escuchar lo que quieran trasladar para alcanzar los máximos acuerdos posibles.

Además de respaldo, Núñez Feijóo ha demandado ayuda a sus adversarios políticos, porque va a hacer falta y los gallegos la necesitan y la merecen.

No me atrevo a pedirles su voto, el cual les agradecería, ni siquiera su abstención, que me parecería una decisión muy inteligente, lo que les voy a pedir es ayuda porque con lo que tenemos por delante vamos a necesitar la ayuda de todos, ha insistido.

El máximo dirigente del PPdeG les ha propuesto iniciar una Legislatura de consenso desde un punto de acuerdo común respecto a la gestión sanitaria y ha demandado de ellos, en un momento tan complicado, apartar la sanidad de la disputa política.

Los grupos de la oposición han planteado sus alternativas al presidente gallego, a quien han reprochado la gestión, para ellos errática, de los últimos años y con la que no será posible salir de la crisis.

Por su parte, Pontón ha manifestado la voluntad del BNG por trabajar por todas y cada una de las personas de este país y construir acuerdos todos juntos, como exige la situación excepcional, para lo que ha pedido al candidato a la investidura que no actúe a piñón fijo y rechace cualquier propuesta porque viene de la oposición.

Es evidente que entre PPdeG y BNG hay muchas diferencias, pero le deseo sinceramente que el Gobierno que va a conformar sea un Gobierno que acierte, porque sus aciertos serán los de todos, ha proseguido Pontón, quien posteriormente ha señalado que, en todo caso, para acertar es importante tener un diagnóstico correcto.

El discurso de Gonzalo Caballero ha discurrido en una línea similar y ha recalcado, como en su primer turno de palabra, que esta tiene que ser la legislatura de la protección de las personas en medio de las graves consecuencias que amenaza con tener la pandemia de la covid-19.

Habla de muchas cuestiones, pero también es cierto que usted no dice toda la verdad, le ha dicho Caballero a un Núñez Feijóo al que ha acusado de falta de empatía con la sociedad y de contar cuentos económicos para no decir la realidad.

El presidente del Parlamento, Miguel Santalices, remitirá esta misma tarde el resultado de la votación al Rey Felipe VI.

Núñez Feijóo tomará posesión de su cargo el sábado en un acto institucional en el Parlamento gallego aunque renunciará en su cuarta toma de posesión a la ceremonia que solía celebrarse en la plaza del Obradoiro una vez concluida la toma de posesión en el Parlamento.

Tras finalizar la votación, los líderes de la oposición se han acercado a Núñez Feijóo para con un choque de codos felicitarlo por su investidura.

Sin embargo, el acto se ha visto ensombrecido por las restricciones de la covid-19 ya que, en esta ocasión no ha habido invitados en la tribuna siguiendo la sesión plenaria. EFE

