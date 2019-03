Cuando los mossos dejaron de ser "la nostra policía"

Sagrario Ortega.

Hay un fecha clave en el proceso independentista catalán, el 20S. Fue una jornada de concentraciones ciudadanas contra la actuación de la Guardia Civil ordenada por la autoridad judicial. Pero fue también el día en el que los Mossos d'Esquadra dejaron de ser "la nostra policía".

Ocurrió en Sabadell (Barcelona) el 20 de septiembre de 2017. Y lo han relatado hoy en el juicio del "procés" tanto un cabo primero de la Guardia Civil como un inspector y un subinspector de la Policía autonómica de Cataluña.

Los tres han comparecido como testigos en la sesión vespertina del juicio y los tres han coincidido en la versión de lo que sucedió con motivo del registro del domicilio de Joan Ignasi Sánchez, asesor del Departamento de Gobernación que dirigía Meritxell Borràs y exconcejal de ERC en Sabadell, y de su detención.

"Reparto de insultos para todos". Eso es lo que hubo ese día, en palabras del inspector 2038 de los mossos, herido como otros cuatro agentes de su mismo cuerpo en los forcejeos con la "masa" y por los golpes recibidos, incluidos los propinados con un casco de moto.

La "masa". Una denominación que, como se ha visto hoy, es de uso común policial, por más que, cuando la han utilizado los guardias civiles en la sala de vistas en días pasados, haya provocado murmullos de desaprobación entre el público asistente y los familiares de los acusados.

Una "masa" que se fue dimensionando con el paso de las horas hasta llegar a unas 700 personas -un dato en el que también han coincidido los testigos- y que empezó a dirigir sus insultos hacia los guardias civiles. "No sois nuestra policía", les decían.

Después, ese mismo grito se volvió contra los mossos que acudieron para intentar que la comitiva judicial pudiera salir del edificio. "Una tensión fuerte que haya que aguantar para cumplir el objetivo", ha relatado resignado el inspector.

Les dijeron "de todo menos guapos".

Más allá del relato de los tres sobre los incidentes ocurridos, sus testimonios han puesto sobre la mesa que, también más allá de los mandos políticos de los cuerpos de seguridad, la coordinación entre ellos es clave.

"La coordinación entre las fuerzas de seguridad es importante, está reglada y nos ayuda", ha zanjado el inspector, que no ha dado importancia alguna a la distribución competencial en materia de seguridad.

Sí se la ha dado a la capacidad que tienen las policías de intentar buscar a alguien, a algún líder ciudadano o político, que medie con la "masa" y rebaje la tensión. Porque la mediación es el "sistema troncal", pero el 20S no consiguió convencer al teniente de alcalde de Sabadell, Julià Fernández, para que ejerciera ese papel.

Pero Fernández estaba allí a título personal y no se iba a erigir en líder alguno.

Formas de actuar de las policías que en ocasiones no están regladas, pero se llevan a cabo. Lo hizo el cabo primero de la Guardia Civil, que esperó para detener a Joan Ignasi Sánchez y no lo hizo hasta que el hijo no estuviera presente.

Igual se saltó algún procedimiento o el orden, pero, "¿qué hago?, ¿lo engrilleto?, ¿estigmatizo al niño?", se ha justificado ante el tribunal.

Y ante él también ha reconocido que ese día sufrió por los mossos, por los insultos y agresiones que recibían. Al fin y al cabo, en la calle son compañeros. Ya en los despachos, es otra cosa.