El cuadro que inmortalizará a Vicente Tirado como expresidente de las Cortes de C-LM se descubrirá el 22 de octubre

El retrato que el pintor Emilio Fernández-Galiano ha realizado del expresidente de las Cortes de Castilla-La Mancha Vicente Tirado, del Partido Popular, se descubrirá el próximo día 22 de octubre, durante un acto en el Parlamento autonómico.

Vicente Tirado, presidente de la Cámara autonómica desde junio de 2011 a junio de 2015 durante la VIII Legislatura, quedará así inmortalizado en la denominada galería de retratos de expresidentes de las Cortes, ubicada en la segunda planta del Convento de San Gil.

El propio Tirado, en declaraciones a Europa Press, ha confesado que verá el resultado final de la obra ese mismo viernes porque "terminado del todo" no lo ha visto, ya que debido a la pandemia el trabajo se ha realizado a través de fotografías y no ha ido a posar.

"El primer boceto me gustó --sentado y con un boletín de las Cortes en la mano, ha explicado--, es un cuadro, a diferencia de los otros, que no es realista del todo. A mí me gustó", ha manifestado sobre la obra que se descubrirá el viernes 22.

Además, ha resaltado lo "bonito" que resulta el simbolismo de que el autor del retrato sea hijo del que fue primer presidente preautonómico de Castilla-La Mancha, de UCD; Antonio Fernández-Galiano. "Me hace ilusión que esté vinculado con el inicio de esta tierra, de Castilla-La Mancha" y con la región, a través de su vinculación con Sigüenza (Guadalajara).

Tirado se ha referido a la importancia de que se realicen actos como este para "fortalecer" el Parlamento, ya que con ellos también se le inculcan los valores a la Comunidad Autónoma a los ciudadanos. "Aunque parece que somos jóvenes, esta es una Comunidad Autónoma con mucha historia".

Fernández-Galiano también se encargará del retrato del expresidente de las Cortes del PSOE, ya fallecido, Jesús Fernández Vaquero --cuyo cuadro se descubrirá unos meses después--, y que previsiblemente colgará junto al de Vicente Tirado.

"La idea era ponernos juntos, por lo que ha significado también por la amistad personal", ha valorado el exparlamentario 'popular', que ha rememorado los años junto al socialista en el Parlamento, una "época de diálogo en la que, aunque había enfrentamientos, se transmitía que siempre había comunicación".

Así, ha admitido que los hasta 12 años en los que coincidieron en las Cortes en distintos cargos marcaron no solo ese tiempo sino una forma de hacer política en la que "se desbloqueaban las cosas, fundamentalmente, entre él y yo".

REFERENTE DE ENTENDIMIENTO

El actual presidente del Parlamento castellanomanchego, Pablo Bellido, ha explicado que este homenaje a los expresidentes es "un acto de justicia con quien ha presidido la Cámara" que, además, se hace en todos los parlamentos autonómicos, subrayando el hecho de que en el caso de Vicente Tirado se trate del único presidente de las Cortes que lo ha sido por el Partido Popular.

"Probablemente ha sido uno de los diputados del PP que mejor recuerdo ha dejado en las Cortes por su moderación, su capacidad de entendimiento y talante", ha valorado Bellido, que ha indicado que cada día le da "más importancia a aquellas personas que demuestran con las formas que podemos entendernos y llegar a acuerdos, y Vicente es una persona ejemplar en ese sentido, es un referente".

Ha confirmado que tras el homenaje a Vicente Tirado, sustanciado en el acto de colgar su cuadro, se celebrará el de Jesús Fernández Vaquero, el primer expresidente del Parlamento que ha fallecido, y cuyo retrato también será obra de Emilio Fernández-Galiano, destacando asimismo el "vínculo bonito" que existe en la relación con la región del padre del artista, que además es "un pintor espectacular y paisano" de esta tierra.

Bellido ha incidido en el vínculo personal, al margen de sus distintos ideales políticos, que unía a Tirado con Fernández Vaquero, no sólo porque se sucedieron en el cargo sino porque los dos fueron vicepresidentes del Parlamento mientras lo presidía el otro. "Jesús quería mucho a Vicente y Vicente a Jesús", ha remarcado Bellido.

El último cuadro de expresidente del Parlamento que se colgó en la Cámara fue el de el socialista Francisco Pardo, en febrero de 2014, obra del pintor albaceteño Miguel Cano.