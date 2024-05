Ctesc y el Institut d'Estudis del Treball de la UAB abordan la salud mental en el trabajo

El Institut d'Estudis del Treball (IET) de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) y el Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya (CTESC) han abordado este viernes la salud mental en el trabajo en la jornada 'Salud mental, mercado de trabajo y relaciones laborales. Viejos y nuevos desafíos en el período postpandemia' en la sede del Ctesc.

El presidente del Ctesc, Toni Mora, ha recalcado al abrir la jornada que "el trabajo precario aumenta las posibilidades de deterioro de la salud mental de los trabajadores" y ha instado a exigir que el trabajo sea de calidad.

El director del IET, Oscar Molina, ha advertido de que "la salud mental está en juego" y que hay que contribuir al debate y a la reflexión sobre el papel del ámbito laboral en la crisis de la salud mental.

El investigador senior de la European Agency for Safety and Health at Work (EU-OSHA) Maurizio Curtarelli se ha encargado de la ponencia inaugural, en la que ha presentado un estudio sobre salud mental y prevención de riesgos psicosociales.

La jornada ha incluido dos mesas redondas: la investigadora de la Universitat Pompeu Fabra (UPF) Mireia Utzet ha moderado la primera, centrada en el mercado laboral y la salud laboral, y la profesora de la UAB Clara Llorens ha conducido la segunda, sobre la influencia de las relaciones laborales y la organización del trabajo en la salud mental.