La CTA participa en el proyecto europeo Ultfarms para mejorar la cadena de valor acuícola en parques eólicos marinos

El proyecto europeo Ultfarms ha iniciado sus actividades con el objetivo de mejorar la cadena de producción acuícola de bajo nivel trófico, en concreto de algas y moluscos aptos para el consumo, en parques eólicos marinos, siendo la Corporación Tecnológica de Andalucía (CTA) el único socio español de este consorcio liderado por el instituto Deltares de Países Bajos y que cuenta con 25 miembros de nueve países, entre los que destacan institutos de investigación, clústeres de innovación o empresas.

La CircUlar Low Trophic oFfshore Aquaculture in wind farms and Restoration of Marine Space (Ultfarms), iniciativa financiada con cerca de 9,6 millones de euros por el programa Horizonte Europa de la Unión Europea, se desarrollará durante 42 meses en seis plantas piloto situadas en parques eólicos del Mar del Norte y el Mar Báltico, concretamente en Bélgica, Países Bajos, Alemania y Dinamarca.

Además, según indica en una nota de prensa la CTA, en ellas se combinarán procesos técnicos, ecológicos, biológicos y de ingeniería para optimizar la producción de algas, mejillones y ostras en condiciones climáticas adversas y entornos de baja salinidad.

Según datos del Observatorio Europeo del Mercado de los Productos de la Pesca y de la Acuicultura (Eumofa), en 2019 la demanda de productos acuícolas en la Unión Europea fue de 14,53 millones de toneladas, de los cuales 9,47 millones de toneladas fueron importados.

Por ello, Ultfarms propone incentivar la autosuficiencia europea, indagando en nuevas estructuras circulares para el cultivo de algas y moluscos y sus sistemas de engorde. Al mismo tiempo, el proyecto impulsará el uso de energías renovables para reducir la huella de carbono de la actividad comercial y de explotación acuícola.

A nivel tecnológico, Ultfarms contará con equipos de última generación para su ejecución, empleando plataformas integradas de monitorización marina y gestión como HiSea y las bases de datos abiertas y sistemas de previsión operativa Cmems y SeaDatanet. La iniciativa contará con la participación de cinco Regiones Asociadas, las cuales servirán para replicar las acciones y buenas prácticas probadas previamente en las seis plantas piloto.

CTA LIDERA LOS TRABAJOS DE COMERCIALIZACIÓN

CTA, como socio del proyecto Ultfarms, será la entidad responsable de desarrollar el plan de negocio de los resultados obtenidos y facilitar su acceso al mercado. Como líder del paquete de trabajo dedicado a la comercialización, la entidad andaluza realizará un estudio de mercado para detectar posibles competidores, colaboradores y clientes de los elementos explotables del proyecto.

Además, CTA planteará un análisis de viabilidad, gestionará los derechos de propiedad intelectual de los resultados y evaluará el impacto económico de ULTFARMS.Socios