CSIF urge a Sacyl a reunir a los grupos de trabajo para negociar la equiparación salarial con otras autonomías

Casi 120 delegados de Sanidad de CSIF urgen en Burgos a que la Consejería de Sanidad retome las reuniones de los grupos de trabajo creados tras la desconvocatoria de la huelga que se iba a celebrar el pasado 10 de mayo.

En este sentido el sindicato recuerda que la constitución de estos grupos, para valorar y debatir cuestiones como las retribuciones y la equiparación salarial con otras autonomías, la formación del personal o la plantilla orgánica, fueron la exigencia de los sindicatos que permitió parar la huelga.

El presidente del sector autonómico de Sanidad de CSIF, Enrique Vega, confía en que estas reuniones se reanuden tras el verano, asegurando que la Junta "ya no tiene excusas para no continuar con las negociaciones pendientes".

Vega advierte de que los grupos de trabajo, integrados por representantes sindicales y de la administración, deben ser "ágiles y llegar pronto a unas conclusiones que beneficien a todos los trabajadores de SACYL", ayudando a "reconducir y abordar los graves problemas de la atención sanitaria en la Comunidad".

De esta forma confía en que la próxima primavera "no nos encontremos, de nuevo, en la tesitura de plantear nuevas movilizaciones, por la pasividad y el desentendimiento del Gobierno autonómico o por continuar desvirtuando la negociación colectiva".

JORNADAS AUTONÓMICAS DE SANIDAD

El sindicato CSIF celebra los días 3 y 4 de octubre en Burgos las Jornadas Autonómicas de Sanidad de Castilla y León, que contarán con la presencia del responsable nacional del sector de Sanidad del sindicato independiente, Fernando Hontangas.

La reorganización de la Atención Primaria, la estabilización e incremento de plantillas ante un déficit de médicos de familia, de especialistas o de enfermería "alarmante", los agravios comparativos propiciados por alguna organización sindical, la jubilación anticipada por coeficientes reductores, o la pérdida del poder adquisitivo, son algunos de los temas que se tratan en estas jornadas.

En este sentido Vega advierte de que la falta de personal sanitario también lo sufre la provincia de Burgos, con más de 30 médicos de familia -de un total de 400- que no están homologados en esa especialidad.

Por otra parte, recuerda que el hospital de Miranda de Ebro lleva tiempo sin poder cubrir sus dos plazas de dermatólogos. "A nadie le interesa ejercer esa especialidad en un hospital comarcal. No se dan alicientes a los médicos especialistas. De igual manera, la Junta no pone medidas para evitar la fuga de sanitarios a otras provincias y comunidades vecinas, que encuentran mejores condiciones laborales y salarios", explica Enrique Vega.

Para el responsable nacional de CSIF Sanidad, Fernando Hontangas, es "multicausal los motivos de la falta de personal en sanidad. Lo primero una falta de política de recursos humanos coordinada entre el Ministerio y las comunidades autónomas".

Al mismo tiempo señala que Sanidad tiene un problema de inversión histórica, comparado con los países del entorno de España, con unas ratios muy por debajo de las recomendaciones establecidas y de la media de países de la OCDE, sobre todo en profesiones como médicos de Familia y Enfermería. Sin embargo, en otras especialidades, "en unos años veremos cómo hay médicos en paro", añade.

Por otro lado, advierten de que la falta de acreditación de unidades docentes provoca una merma en el número de médicos que terminan su residencia todos los años y, por tanto, puedan especializarse.

FORMACIÓN ESPECIALIZADA

Entre 3.000 y 4.000 médicos se quedan, anualmente, sin poder optar a la formación especializada, dice el responsable de Sanidad de CSIF. "Las comunidades autónomas no tratan bien a sus tutores, no se remunera la tutorización y no se baja la carga asistencial para poder tutorizar", insiste.

Así las cosas, Hontangas recuerda que CSIF fue "pioneros en solicitar al Defensor del Pueblo su intervención para hacer ver a los partidos políticos la importancia de un pacto de estado, cuestión que se lo hemos dicho a los dos partidos mayoritarios del Congreso, PP y PSOE".

Además, asegura que la jubilación anticipada por coeficientes reductores es algo ineludible en el personal de Sanidad.