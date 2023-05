CSIF pide a la Junta que rectifique y modifique el nuevo convenio del personal laboral antes de publicarlo

Primera movilización para rechazar un convenio "insuficiente" e "injusto que perjudica a unos 12.500 trabajadores"

Trabajadores laborales de la Junta se han concentrado este mediodía ante la Consejería de Presidencia de la Junta, convocados por CSIF, "para evidenciar el tremendo rechazo que genera el convenio firmado recientemente por UGT, CCOO y CGT, que perjudica a unos 12.500 trabajadores".

CSIF, que considera que ha sido "valiente y consecuente", se compromete a emprender acciones judiciales junto con los trabajadores que están en las carreteras, en las residencias asistenciales, en los montes, en los institutos, en los colegios, en las bibliotecas, en los talleres, "y en todos y cada uno de los centros de trabajo donde se les ha engañado", subraya.

"Esto no acaba con la firma del preacuerdo, seguiremos reclamando un convenio justo", señala la secretaria de Negociación y Estudios del sector de la Administración General de la Junta (Agcyl) de CSIF Castilla y León, Mar Carrascal.

"Los políticos y los sindicatos firmantes parece que han tenido mucha prisa por quitarse de encima un convenio que les estaba estorbando", añade.

CSIF ha intentado que recapacitaran tanto la Administración como los sindicatos firmantes. "Nos dijeron que hiciéramos lo que nos diera la gana. ¿Y qué hemos hecho? Lo que nos han dicho los trabajadores, no firmar el convenio colectivo", sentencia CSIF.

El sindicato advierte al Gobierno autonómico de que "será un grave error publicar el convenio, tal y como se firmó el preacuerdo", y le pide que rectifique porque "aún está a tiempo. La mayoría de empleados laborales no apoyan un mal convenio, y es un despropósito".

Y es que CSIF denuncia que el documento firmado no asegura la jubilación parcial al máximo establecido, es uno de los peores convenios colectivos en retribución con unos céntimos de incremento salarial, no reconoce la antigüedad a los fijos-discontinuos, no apuesta por un operativo de lucha contra incendios forestales público y permanente o no da el complemento de continuidad asistencial a todos los empleados de Gerencia de Servicios Social y centros de menores.

Una de las deficiencias más graves del nuevo convenio, según CSIF, es que coarta la posibilidad de reclasificación de muchas competencias funcionales, al establecerse una rebaja de titulaciones a una veintena de colectivos profesionales, o el cambio de denominación de otras, que conllevan diferentes perjuicios para esas categorías, como ocurre con el caso de las auxiliares de enfermería (TCAE).

FUTURA REBAJA DE TITULACIONES

A todos estos trabajadores, en un futuro se les rebajarán sus titulaciones para acceder a la Administración y no podrán reciclarse, lamenta el sindicato independiente.

"Los trabajadores de la Junta no se merecen este maltrato. Este convenio se va a convertir en un plan de empleo encubierto, sin el derecho de los empleados a defenderse", afirma.

"En otras comunidades autónomas, estos convenios han mantenido las titulaciones como las tenían anteriormente, para llegar a acuerdos dignos y justos", que es lo que ha pretendido CSIF desde que en el año 2017 denunció el anterior convenio, esperando mejorar las condiciones laborales y salariales.

Pero hasta 2019 no se inició la negociación, y tras años de tira y afloja, "ahora han llegado algunos sindicatos a preacordar uno de los convenios más perjudiciales para los trabajadores de la Junta", valora CSIF, que se pregunta qué intereses ocultos tendrán la Junta y los sindicatos firmantes, porque no se entiende la actitud de las organizaciones sindicales firmantes.

Esta concentración ha sido la primera movilización importante de CSIF contra el convenio firmado, con presencia de trabajadores afectados de las nueve provincias.