CSIF ve en los nuevos currículos otra "vuelta de tuerca" al profesorado y más carga burocrática

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) lamenta que los borradores de los currículos para el personal docente hayan llegado excesivamente tarde en Castilla y León.

Aun reconociendo que el Ministerio de Educación y Formación Profesional también los ha publicado tarde, "no es menos cierto que en nuestra Comunidad la situación política ha retrasado numerosos temas y, en este caso, ha hecho que la demora hay sido todavía mayor", denuncia CSIF a través de un comunicado recogido por Europa Press.

Los nuevos currículos, a juicio de dicho sindicato, parece que se centran en reducir la tasa de abandono escolar y las tasas de repetición, problemas endémicos de la educación, cuya mejora no es cuestión curricular, si bien ve preciso dotar al sistema educativo de más recursos y de más refuerzos.

Estos nuevos currículos minusvaloran el esfuerzo del alumnado y la formación del profesorado, así como su especialización, critica CSIF, organización que considera que reducir contenidos y facilitar aprobados es "falsear una mala preparación del alumnado, para favorecer engañosamente las estadísticas".

Esto, añade CSIF, perjudica al alumnado con menor poder adquisitivo, que se forma mayoritariamente en la educación pública y que, después, es posible que tenga mayores dificultades en el acceso a la universidad.

En Castilla y León, el sindicato apunta que se intentan introducir más contenidos que en los currículos nacionales. Este asunto se está convirtiendo en una guerra política, que en nada ayuda al sistema educativo, lamenta la organización sindical.

Además, considera que se sobrecarga -aún más- de burocracia al profesorado, que tiene que hacer nuevas programaciones para adaptar estos currículos para el curso que viene. "Esto es más complejo, si cabe, con el anuncio de que hasta finales del verano puede que no estén los decretos".

"Planificar el próximo curso va a ser complejo, se va a hacer excesivamente tarde y, como siempre, se carga toda la responsabilidad sobre el profesorado. No podemos olvidar que la matrícula de los centros no está hecha, y en un breve plazo de tiempo el alumnado debiera formalizar su matricular sin conocer la oferta educativa completa y definitiva", indica CSIF, para quien, lo fundamental "no es tanto la modificación de los contenidos, sino la carga horaria de las materias. Es decir, lo que afecta directamente a las condiciones laborales del profesorado. La repercusión en las plantillas docentes es lo que debe negociarse con tiempo suficiente", advierte.

Antge ello, ve necesario alcanzar un Pacto de Estado por la Educación que la aleje de vaivenes políticos y homogeneice las condiciones del sistema educativo en todo el territorio español, insiste CSIF.

"La falta de homogeneización puede repercutir gravemente en los futuros exámenes de EBAU, ya que habrá diferencias sustanciales entre los contenidos de unas comunidades y de otras", concluye CSIF.