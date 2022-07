CSIF censura la ambigüedad de Ayuso y la Consejería de Sanidad sobre SUAP y pide no engañar a los ciudadanos

CSIF Sanidad Madrid ha denunciado este viernes las versiones contradictorias sobre el futuro de los Servicios de Urgencias de Atención Primaria (SUAP) de la presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, y de la Consejería de Sanidad y ha reclamado no engañar a los ciudadanos con este tema.

En un comunicado, el sindicado se ha referido así al anunciado de la presidenta regional sobre la apertura de todos los SUAPs que funcionaban en la Comunidad antes de la pandemia cuando sea posible. "Queremos agradecer, en caso de que se confirmen estas informaciones y no se trate de un error en la comunicación efectuada por la presidenta de la Comunidad de Madrid, la voluntad e intercesión de Isabel Díaz Ayuso para evitar el cierre total y definitivo de los 37 SUAP", ha señalado.

No obstante, ha lamentado que "desde los canales adecuados y autorizados" de la Mesa Sectorial de Sanidad, en la que están representados los sindicatos y la Consejería, "se transmita información totalmente contraria a la dada por la presidenta autonómica".

"La presidenta de la Comunidad de Madrid está siendo muy ambigua ante este asunto: anuncia la reapertura de estos centros "cuando tengamos la posibilidad". Realmente no nos gustaría escuchar, dentro de un tiempo: "Lo hemos intentado pero no nos ha sido posible". Eso sería engañar a la opinión pública", ha subrayado.

En esta línea, desde el sindicato han recordado que desde la Consejería de Sanidad se ha adelantado un plan de reorganización de la urgencia extrahospitalaria en el que se contempla la desaparición de estos SUAPs y la apertura de 17 Puntos de Atención Continuada (PAC), siete de ellos dedicados a Enferméria.

"Ante esta situación nos volvemos a preguntar, una vez más, cuál será, finalmente, la medida que se tome por parte del Servicio Madrileño de Salud", ha indicado CSIF, que señala además que estos nuevos recursos "no tendrían nada que ver con los SUAP, tanto por número de trabajadores, mucho menor, como por atención ofrecida a los madrileños".

OPOSICIÓN DE VECINOS

Una situación que ha provocado, según ha recordado el sindicato, movilizaciones de profesionales y ciudadanos "ya que, objetivamente, se ha visto que son fundamentales, a la hora de dar una atención sanitaria de urgencia de cercanía, evitando el colapso de las urgencias hospitalarias, las cuales deberían atender asuntos no demorables".

En este sentido, desde CSIF se ha criticado los datos técnicos ofrecidos por el departamento que dirige Enrique Ruiz Escudero "pero que nunca se han presentado ni publicado".

"Mientras despojamos la margarita sobre si se abrirán o no se abrirán los SUAP, no podemos olvidarnos de que los grandes afectados, además de los ciudadanos, son los profesionales del Summa 112, que viven desde hace días con gran incertidumbre esta situación y a los que se ha reorganizado y trasladado de forma forzosa", han subrayado.

Al hilo, el sindicato ha lamentado "este maltrato" hacia los profesionales "cuyo puesto definitivo de trabajo desconocen a día de hoy" y ha recalcado que, frente a otras Comunidades Autónomas, el Gobierno regional "repite constantemente" que la Atención Primaria está "mucho peor" y sigue sin planteen "soluciones consensuadas con los sindicatos", que pasan por "la necesidad de un gasto económico y de contratos decentes que fidelicen a los profesionales".

"La Comunidad de Madrid no está dispuesta a gastarse un euro de más al respecto y únicamente intentan solucionar la situación aplicando parches no económicos con incentivos que no logran convencer a los profesionales", ha subrayado CSIF, que ha reclamado "seriedad, rigor y veracidad en las informaciones que difunden los responsables de la Administración competente".

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

"No nos parece de recibo esta situación que nos afecta a todos como madrileños. No sólo están en juego los puestos de trabajo de numerosos profesionales, sino también el desmantelamiento de un servicio sanitario, que no dudamos debe mejorarse y actualizarse, pero nunca suspenderse ni abrir paulatinamente como anuncia ahora la presidenta de la Comunidad de Madrid", ha zanjado.