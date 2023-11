Cruz Roja Juventud en Gipuzkoa busca cerca de 4.000 juguetes para niños y niñas en vulnerabilidad

El proyecto 'El juguete Educativo' de Cruz Roja busca cerca de 4.000 juegos y juguetes para niños y niñas en situación de vulnerabilidad en Gipuzkoa. Además, este año como novedad la bertsolari Nerea Ibarzabal ha creado un bertso sobre los valores y principios en los que está fundamentado este proyecto del Juguete Educativo.

En esta nueva edición se pretende alcanzar los 4.000 juegos y juguetes nuevos, no sexistas y no bélicos donados por empresas y particulares, los cuales se entregarán a las familias de 1.920 niños y niñas en situación de vulnerabilidad, que no tienen garantizado su derecho al juego en el territorio. Para ello, se cuenta con colaboración de 150 personas voluntarias.

La campaña se enmarca dentro del proyecto 'El Juguete Educativo' que desarrolla su acción durante todo el año, y que tienen como objetivo asegurar el derecho al juego de niños y niñas entre 0 y 18 años y promover "el uso de juegos y juguetes como herramienta educativa, de trasmisión de valores en el contexto escolar y familiar y su incidencia en el desarrollo evolutivo".

Desde Cruz Roja Juventud han explicado que sólo se recogen juguetes nuevos, a estrenar. Además, se busca que sean no bélicos, no sexistas, y educativos para "favorecer las actitudes de respeto y cooperación, ya que son elementos trasmisores de valores sociales". Además, se incentiva que la donación sea de aquellos fabricados a partir de materiales con menor impacto medioambiental.

Las donaciones se pueden realizar en los puntos de recogida habilitados y en las asambleas locales de Cruz Roja. También, se puede colaborar con la campaña realizando donaciones a través de Bizum con el código 01376 con el concepto JUGUETE. Estas donaciones, se destinarán íntegramente a la compra de juguetes para niños y niñas de familias en dificultad social.

Una vez verificado que los productos cumplen las especificaciones, Cruz Roja Juventud los clasifica según la edad a la que van destinados y las habilidades que potencia, sociales, motrices, intelectuales. Según las necesidades que haya que cubrir, las personas voluntarias reciben a las familias con menores en situación de vulnerabilidad, y se les hace una pequeña entrevista para conocer los gustos y necesidades individuales para poder entregarles el juego o juguete que mejor se adecúe.

Cruz Roja Juventud ha contado en la edición de este año con la colaboración de la bertsolari Nerea Ibarzabal y el músico Carlos Estanga, junto con el videógrafo Mikel Blasco, para la realización delvídeo donde se ha creado un bertso que "refleja los valores educativos y traslada el derecho universal al juego".