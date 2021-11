Cruz Roja apela al respeto en el 25N con la campaña 'Dale voz al respeto: la violencia psicológica existe'

Colocará hoy una carpa en la que se ubicará el árbol de la autoestima, que deberán rellenar las personas participantes

Cruz Roja Juventud (CRJ), en colaboración con Cruz Roja Española, ha lanzado la campaña 'Dale voz al respeto: la violencia psicológica existe' para sensibilizar, en torno al 25 de noviembre, Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer', sobre el respeto a la mujer, especialmente entre los y las jóvenes.

Esta tarde, el voluntariado de CRJ, montará una carpa, de 18:00 a 20:30 frente a la Sala Amós Salvador de Logroño, en la que informará y sensibilizará a la ciudadanía sobre lo que hemos avanzado, y lo que todavía queda por hacer en relación al 25N. El objetivo es tener una ciudadanía comprometida en la lucha contra la violencia hacia la mujer.

En esta carpa se habilitará un panel en el que habrá algunos ejemplos de 'banderas rojas' (conjunto de signos que indican que algo no está bien y conductas que no se deberían permitir dentro de una relación, como, por ejemplo, el chantaje o la manipulación) junto con la definición. Las personas participantes en la actividad escribirán en papeles ejemplos de lo que consideren líneas rojas que no se deben traspasar.

Algunos ejemplos de conductas cotidianas que suponen la vulneración de los derechos de las mujeres y que se mostrarán son, por ejemplo, que "cierto día discutes con tu pareja y se va de casa. Lo llamas y no te responde a los mensajes o si te responde, lo hace en mal tono", o "llevas todo el día trabajando en casa en un trabajo para la universidad. Es un trabajo que te ha llevado meses terminarlo. Cuando le das la noticia a tu pareja, este menosprecia tu capacidad o no te toma en serio".

Además, en la carpa se ubicará el árbol de la autoestima, que deberán rellenar las personas participantes. En las raíces se escribirán las cualidades, habilidades y capacidades; en el tronco las cosas positivas que realizan en su día a día, y, por último, en la copa, los éxitos o triunfos que han conseguido.

Con ello se relacionará la autoestima con los indicios de violencia psicológica en cualquier tipo de relación. Para Cruz Roja Juventud, es fundamental trabajar el cuidado de la autoestima para ver la gran relación que ésta guarda con mantener una relación sana y no aguantar comportamientos inadecuados en la pareja.

En la carpa se expondrán, en una cartulina, datos sobre la situación de la violencia contra las mujeres en la adolescencia en España, obtenidos de informes del Ministerio de Igualdad, para dar voz a la realidad actual.

Así, según el Informe del Ministerio de Igualdad 'La situación de la violencia contra las mujeres en la adolescencia en España', el 54 por ciento de las mujeres asesinadas en España entre 2003 y 2017 lo han sido a manos de su pareja o expareja.

El informe también indica que la juventud incrementa el riesgo en todos los tipos de violencia. Así, el 2,5 por ciento de los que han tenido pareja han sufrido violencia física, y el 3,7 por ciento violencia sexual (frente al 1,1 por ciento en la edad adulta).

Además, la violencia psicológica de control casi triplica los datos en jóvenes frente a adultas, "el 17,3 por ciento de las jóvenes la han sufrido, y un 11,6 por ciento sufre la violencia psicológica emocional", frente al 5 por ciento en mujeres adultas, destaca Flor Rodríguez, directora de Cruz Roja Juventud en La Rioja.

No obstante, entre 2013 y 2020 se ha producido un claro descenso en violencia de género en relaciones adolescentes y en violencia de control desde 2010, hecho probablemente vinculado con el refuerzo de la prevención y la sensibilización en esta materia.

En esta ocasión, y debido a la situación sanitaria derivada por la COVID-19, la campaña incluye acciones online y offline para trabajar constructos que estén directamente relacionados con la manipulación y la violencia psicológica, y dotar a las personas de recursos para tomar consciencia de que están siendo sometidas a situaciones psicológicamente violentas.

Para ello, ha relatado Rodríguez se ejemplificarán situaciones en las que se ejerce violencia psicológica, para que puedan reconocerlas de manera más explícita, y difundiremos estos mensajes también a través de las redes sociales"; "un lugar donde se naturaliza la violencia psicológica, y donde vamos a revertir la situación si todos y todas trabajamos en ello", ha dicho.