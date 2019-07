Cruz envía al Gobierno las preguntas de los senadores que estaban "en cola"

Desde que las Cortes se constituyeron el pasado 21 de mayo los senadores de la oposición han dirigido 142 preguntas por escrito al Gobierno que pese a haber sido calificadas por la Mesa no se habían remitido al Ejecutivo en funciones, pero el presidente del Senado, Manuel Cruz, ha decidido enviárselas ya.

Es más, hay otras 239 preguntas registradas aún no calificadas por la Mesa, y Cruz también está dispuesto a que, una vez que reciban el visto bueno de este órgano en su próxima reunión del 24 de julio, sean también trasladadas inmediatamente al Gobierno para su contestación por escrito.

De esta manera, según han explicado a EFE fuentes de la Presidencia de la Cámara Alta, se dará curso a todas las preguntas presentadas por los senadores desde que arrancó la legislatura -un total de 381 iniciativas hasta el día de hoy- en cumplimiento del ejercicio de su función de control parlamentario al Gobierno.

Atendiendo a la opinión de los servicios jurídicos del Senado y en virtud de un acuerdo adoptado de la Mesa, desde que arrancó la legislatura todas las cuestiones por escrito se han calificado pero no se han enviado al Ejecutivo, ya que la mayoría se refieren a los planes de un Gobierno que todavía no se ha formado, y no a la actividad del Gobierno en funciones de Pedro Sánchez.

Sin embargo, transcurrido un tiempo "razonable", apuntan las fuentes, Manuel Cruz ha decidido desbloquear la remisión de todas las preguntas al Ejecutivo como gesto de "buena voluntad" hacia los senadores que han ido planteando asuntos de su interés para obtener respuestas por escrito del Gobierno.

Este desbloqueo es factible por las competencias que por delegación de la Mesa tiene el presidente de la Cámara en un período inhábil como el mes de julio, han aclarado las fuentes.

El Reglamento del Senado establece en su artículo 169.1 que el Gobierno deberá responder a los senadores "dentro de los veinte días siguientes a la publicación del anuncio de su presentación por los senadores".

El portavoz del grupo popular, Ignacio Cosidó, acababa de presentar un escrito en el que pedía a Manuel Cruz que convocara una Mesa para calificar todas las preguntas pendientes.