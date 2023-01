Cruce de reproches entre alcaldes de Valladolid y León por vídeo de Twitter

Los alcaldes de Valladolid y León, Óscar Puente y José Antonio Díez, ambos del PSOE, se han enzarzado en una nueva polémica después de que el regidor leonés respondiera ayer con un emoticono que guiña sonriente a un montaje en Twitter en el que se le ve una cuenta atrás que culmina con una explosión nuclear sobre la provincia vallisoletana.

Un cruce de reproches que ha pasado de las redes sociales a las Cortes de Castilla y León, después de que los portavoces parlamentarios del PP y del PSOE abordaran el asunto tras la rueda de prensa de la Junta de Portavoces que se ha celebrado este jueves en la Cámara autonómica, en Valladolid.

Óscar Puente fue el primero en responder al tuit de su homólogo, al que le afeó: "Con este tuit te has puesto a la altura de los que fantaseaban con colgarme en el ayuntamiento como a Mussolini", a lo que ha añadido: "Hay límites que no se deben sobrepasar por un mínimo de responsabilidad de la que, evidentemente careces".

"Me parece gravísimo. Decepción absoluta", sentenciaba el vallisoletano, muy activo en redes sociales y que cuenta con más 62.000 seguidores a su perfil en la red social de Elon Musk.

La polémica, sin embargo, llegaba este mediodía al parlamento autonómico cuando los periodistas le han preguntado al portavoz parlamentario socialista y secretario general del PSCYL, Luis Tudanca, que ha calificado el tuit de Díez como "inoportuno" y ha afirmado que "hay que ser prudente y no sacar los peores sentimientos de la gente".

Tudanca ha afirmado que, en su opinión, este tipo de polémicas le hacen "un flaco favor" a la sociedad al incrementar la polarización que ya existe, y ha incidido en que "hay líneas que no hay que traspasar y que este tuit es un error" y ha asegurado que se ha comunicado con ambos regidores.

Más duro ha sido su homólogo en el Partido Popular, Raúl de la Hoz, que ha asegurado que la publicación de Díez no solo es "inoportuna" sino "indecente", al hacer guiños y dar me gusta a un vídeo "en el que se pone una bomba sobre la provincia de Valladolid".

El alcalde de León se defiende

En un mensaje de Twitter, el regidor leonés ha reconocido que no entiende "muy bien la polémica que se ha suscitado por un 'meme' que lleva en las redes desde el 26 o 27 de noviembre que siempre vio como algo de humor", para incidir en que "el humor es uno de los signos más evidentes de la inteligencia, que en algunos casos está bastante ausente".

También se ha mostrado muy sorprendido por las reacciones del alcalde de Valladolid y de su secretario general autonómico, al que ha citado como "algún dirigente" del PSOE en Castilla y León porque "parece que tienen la piel más fina que el tomate de Mansilla".

"Lo que me parece realmente indecente son las declaraciones del portavoz del Partido Popular, que me exige que me centre en mis competencias y yo le digo que el alcalde de León no solo está centrado en las competencias de la ciudad de León, sino que está centrado y exigiendo a la Junta que cumpla las suyas con esta tierra, que lleva 40 años sin hacerlo", ha dicho.