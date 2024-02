El Cross de Itálica, galardonado en los XXIII Premios Periodistas Deportivos de Andalucía

El Cross Internacional de Itálica, promovido por la Diputación de Sevilla en el conjunto arqueológico que guarda las ruinas de la antigua ciudadad romana cuna del emperador Trajano y patria de la familia de Adriano, recibe este lunes el Premio a la 'Promoción Deportiva' que otorga la Federación de Periodistas Deportivos de Andalucía. Casimiro Fernández, diputado de Cultura y Ciudadanía, recibirá el galardón en nombre de la Diputación durante la Gala de entrega de estos premios en el Centro Cultural de la Villa de La Rinconada.

Según ha explicado Fernández, la organización del Cross Internacional de Itálica está "muy agradecida por formar parte de la nómina de premiados de esta XXIII edición, junto a un brillante elenco de deportistas y clubes de indiscutible excelencia. Un reconocimiento que incentiva aún más si cabe, sobre todo al venir de los profesionales de la comunicación deportiva, en la gestión y organización de este evento, uno de los más importantes del campo a través español, incluido en el selecto club de pruebas de la máxima categoría internacional de campo a través, que reconoce la World Athletics: la Gold Level'.

"El Cross de Itálica es un acontecimiento deportivo con una participación de más de 3.600 atletas de todas las categorías y edades, y de 16 nacionalidades diferentes en lo que se refiere a la élite profesional. Tenemos el orgullo de ser la única competición de campo a través que cuenta con un nivel tan importante de participación popular, con el cupo de mil atletas masculinos completo a los pocos días de abrir las inscripciones y con cerca de 400 atletas en el Cross Popular Femenino y categoría Pitufos, además de una gran participación femenina, mayor que la masculina, en las categorías Sub 12, sub 14 y sub 16".

GALARDONES DEPORTIVOS A LOS MEJORES DE ANDALUCÍA

La XXIII Gala de los Premios Periodistas Deportivos de Andalucía se celebra esta tarde, con el patrocinio del Ayuntamiento de La Rinconada, la Diputación, la Consejería de Turismo, Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía, El Corte Inglés, Confederación Andaluza de Federaciones Deportivas, Clínicas Beiman, Turismo de la Provincia de Sevilla, Coca Cola, la Empresa Pública para el Turismo y el Deporte de Andalucía y la colaboración de Heineken Cruzcampo, Canal Sur Televisión y la Real Federación Andaluza de Fútbol.

Conducida por los profesionales de la RTVA Fernando Barbero y Marta Paneque y emitida en diferido en Andalucía Televisión el domingo 25 de febrero a las 17,30 horas, la gala acoge la entrega de los distintos galardones otorgados por los Periodistas Deportivos de Andalucía.