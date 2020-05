Croacia.- Dimite el ministro de Defensa tras estrellarse un avión de la Fuerza Aérea en el oeste del país

El ministro de Defensa de Croacia, Damir Krsticevic, ha presentado este jueves de manera sorpresiva su dimisión después de que dos militares murieran tras estrellarse un avión de la Fuerza Aérea en el condado de Zadar, en el oeste del país, donde se encontraban realizando un ejercicio de entrenamiento.

En una rueda de prensa celebrada a su llegada a Zemunik, donde ha tenido lugar el siniestro, Krsticevic ha expresado que "es muy duro perder a un soldado" y ha recordado el accidente que tuvo lugar en enero en Zablace, donde otros dos militares perdieron la vida.

"He venido en cuanto me he enterado de lo ocurrido. (...) Es difícil perder a un soldado croata y es difícil para cada ministro de Defensa y cada comandante del Ejército", ha manifestado antes de subrayar que lo importante es que "todo será investigado". "La verdad ha de ser contada, debemos ser transparentes", ha afirmado.

Por su parte, el jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas, Robert Hranj, ha indicado que el siniestro se produjo media hora después de despegar. El incidente, cuyas causas aún se desconocen, se ha saldado con la muerte del teniente Marko Novkovic.

Tal y como ha indicado el diario local 'Dnevnik', se ha creado una comisión de investigación para dilucidar las causas del siniestro. Hranj ha expresado, además, sus condolencias a los amigos y familiares de los fallecidos y ha asegurado que el avión no tenía problemas.

Según varios testigos, el accidente se produjo sobre las 16.00 (hora local), cuando se registró una fuerte explosión. La aeronave habría caído poco después en el patio de un vecino de la zona.