Críticos de Cs presentan una plataforma para que haya más "democracia interna" en el partido

Igea prefiere respetar los procedimientos de la Asamblea antes de anunciar una eventual candidatura

Críticos de Cs han presentado este viernes la plataforma Ciudadanos Eres Tú, con la que piden modificar los Estatutos del partido en la Asamblea General de marzo, para que haya más "democracia interna" y más peso de los afiliados.

Al acto de presentación en Barcelona han asistido el vicepresidente de la Junta de Castilla y León, Francisco Igea, que lidera la corriente de críticos; algunos de los cofundadores del partido, como Xavier Pericay, Ferran Toutain y Félix Pérez Romera; diputados del Parlament de Catalunya, como Sergio Sanz, Antonio Espinosa, María Valle y Carmen de Rivera, y otros cargos electos, como la portavoz en las Cortes de Castilla y León, Ana Carlota Amigo.

Han presentado su manifiesto, que defiende que Cs debe aprovechar la Asamblea General para "introducir cambios y reformas para fortalecer el partido ante los retos del futuro" profundizando en la democracia interna de la formación y con mayor participación de los afiliados.

"Los afiliados quieren tener más voz y más capacidad de decisión porque el partido somos todos, porque Cs eres tú", reza el texto, que plantea varios cambios a los Estatutos de la formación, como garantizar que los afiliados sean claves en decisiones internas y nombramientos de los cargos territoriales, aunque apuntan que no quieren 'baronías', en referencia a una de las acusaciones que la portavoz en el Congreso, Inés Arrimadas, hace a Igea y al resto de críticos.

También defienden una mayor rendición de cuentas, mejorar el sistema de primarias y ampliar el sistema de "pesos y contrapesos internos" a través de un Consejo General que represente más la pluralidad interna de la organización y una Comisión de Régimen Disciplinario y una Comisión de Garantías plenamente independientes de la Ejecutiva.

CRÍTICA AL FUNCIONAMIENTO INTERNO

Durante el acto, han intervenido Pericay, Amigo, Sanz, Valle y Espinosa, entre otros, que han atribuido la debacle electoral de Cs en las elecciones generales no solo a la estrategia del partido, sino también a la organización interna: "Hay una serie de relaciones internas en el partido que impiden que haya cualquier debate" y las decisiones se toman entre cinco y seis personas, ha criticado Pericay.

Por eso, abogan por cambiar las estructuras de Cs y hacerlas más transparentes para que haya más debate interno, y, aunque han reivindicado a Arrimadas como una buena candidata, han señalado la necesidad de más alternativas: "Lo que no puede ser es que no podamos presentar a otros candidatos que hay en el partido porque no guste la forma de modificar el partido", ha añadido Amigo.

RECHAZO DE CATALUNYA SUMA

Espinosa ha hecho referencia a la propuesta de Arrimadas de negociar con el PP para presentarse conjuntamente a las elecciones autonómicas de Catalunya, País Vasco y Galicia, una iniciativa que ha tachado de error porque hace a Cs "subalternos" de los populares.

Y ha subrayado que el partido naranja nació para diferenciarse del PP, mientras que una coalición de este tipo desdibujaría esta voluntad fundacional.

IGEA: "QUIERO SER SUPERRESPETUOSO"

En declaraciones a los medios antes del acto, Igea también ha reprochado que esta propuesta se haga pocas semanas antes de la Asamblea General y ha reiterado que se debería plantear ahí para debatirlo con los militantes: "Lo que toca, si queremos plantear esto, es presentar una enmienda a la ponencia de estrategia", y ha asegurado que quiere reunirse con Arrimadas.

Igea ha rechazado presentar todavía una eventual candidatura a las primarias para enfrentarse a Arrimadas, ya que considera que hay que respetar los tiempos y el reglamento de la Asamblea General: "Quiero ser superrespetuoso", y ha defendido que ahora es el momento de debatir con las agrupaciones y saber qué estrategia necesita el partido, para después elegir los líderes.