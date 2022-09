Críticas al Govern en el acto independentista en el Fossar de les Moreres

Las críticas a la estrategia de la mesa de diálogo impulsada por el Govern de Pere Aragonès han predominado en el acto independentista de este domingo en el Fossar de les Moreres, en Barcelona, lugar icónico para los partidarios de la independencia.

En el acto organizado por la Comisión Independentista Fossar de les Moreres, que este año se ha dedicado al centenario de la fundación del partido Estat Català y a la memoria del filósofo y político Lluís Maria Xirinacs, ha habido diversas intervenciones en contra la mesa de diálogo entre la Generalitat y el Gobierno.

"No nos hemos rendido y no queremos que el Govern se rinda", ha explicado Montserrat Corrons, representante del Consejo por la República, que ha tildado de "mesa de renuncias" el espacio de diálogo entre gobiernos y ha asegurado que Cataluña "no está en venta".

Entre el público asistente al acto, había personas que llevaban carteles donde podían leerse mensajes contra el ejecutivo catalán, como "Govern: DUI o dimisión", así como "Fuera botiflers" (traidores).

Se ha leído un manifiesto unitario sobre el centenario de Estat Català que, según los organizadores, ha sido rubricado tanto por el expresident Carles Puigdemont como por las tres formaciones independentistas con representación en el Parlament -JxCat, ERC y la CUP-, así como otras entidades independentistas.

En el manifiesto unitario, se ha definido a Estat Català como "generador de nuevas organizaciones independentistas" e impulsor de la lucha por "la liberación nacional" tanto en Cataluña como en otras partes del mundo, cuya fundación se produjo tan solo 15 años después del Sinn Fein irlandés.