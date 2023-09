El PP critica el "talante poco democrático" de Barbón por despreciar a los diputados 'populares' al llamarles "noveles"

El diputado regional del PP, Luis Venta, ha criticado este jueves el "talante poco democrático" del presidente del Principado, Adrián Barbón por dedicarse a "despreciar" a la oposición al llamar "noveles del PP" a los diputados Luis Venta y José Cuervas-Mons, por cumplir con su función de ejercer la labor de control a su Gobierno.

"No desprecie a los diputados que han sido elegidos por los asturianos, no tiene ningún derecho; y no los ningunee por ejercer su responsabilidad de exigir cuentas a un Gobierno que presume de transparencia, pero que no ha hecho nada para prevenir la corrupción", añade.

Venta ha insistido en que no sabe si los diputados del PP son 'noveles' o antiguos, parafraseando las afirmaciones de Barbón. "No usamos esos registros, pero le aseguro que, además de la política, hemos cotizado muchos años como trabajadores, profesionales o funcionario, y si a Barbón no se le conoce oficio más allá de la política, ¿en su jerga se definiría como novel o como antiguo?"

El diputado del PP, en respuesta a la reacción de Barbón ante la exigencia del PP de que dé explicaciones por la dimisión del Interventor General del Principado tras sólo una semana en el cargo, por la dimisión del Interventor General del Principado, ha subrayado que "lo que tiene que explicar el presidente es por qué en cuatro años no ha puesto en marcha el Plan de Prevención contra la Corrupción, tal y como establece la ley, o las unidades de transparencia de las consejerías".

Asimismo, ha reclamado al jefe del ejecutivo asturiano que explique también "por qué en sus mandatos los interventores generales no le duran más de 20 meses, y si hay riesgos de perder ayudas europeas por este caos en la organización del máximo órgano de control interno del Principado".

"Está claro que lo que pretende Barbón es enmascarar la grave crisis que sufre la Administración del Principado con la dimisión del Interventor General, a través de desprecios, dándonos lecciones de cómo hacer política; no somos sus súbditos, y la política ni empieza con Barbón ni acabará cuando se marche", apunta el cargo 'popular'.

Venta ha recalcado que Barbón es el presidente de Asturias, "pero no es el dueño de Asturias, y su Gobierno está obligado a rendir cuentas a los grupos de la Junta General, a la ciudadanía y, como bien sabe, a la Unión Europea".

"Estamos de acuerdo que no queremos regresar al pasado, pero sobre todo al que trajo casos de corrupción de gobiernos socialistas, como Marea, Niemeyer o Montepío de la Minería, por poner algún ejemplo; si no hay control interno, el riesgo es evidente", concluye.