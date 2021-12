El PP critica el silencio de Sánchez ante las "amenazas" de Aragonès

El vicesecretario de Comunicación del PP, Pablo Montesinos, ha criticado este lunes el silencio del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ante las "amenazas" del presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, y le ha instado a "defender" a los españoles ante los independentistas.

Montesinos ha manifestado en una rueda de prensa en Málaga que Aragonès "sigue chantajeando y amenazando a todos los españoles con volver a dar un golpe de Estado" y que "habla de nuevo de derecho de autodeterminación y de amnistía".

¿Han escuchado ustedes al presidente del Gobierno censurarle?", ha cuestionado el dirigente popular, que también se ha preguntado si Sánchez va a romper sus acuerdos con aquellos que están "amenazando la igualdad de todos los españoles y la soberanía nacional".

"Todo apunta a que no, a que no va hacer nada contra los separatistas", ha dicho Montesinos, que se ha mostrado convencido de que Sánchez "va a seguir escondido" ante los "ataques" de Aragonès, que "también dijo que no va a cumplir la sentencia del 25 por ciento del español en Cataluña", ha subrayado.

Desde el PP sostienen que Cataluña "no puede ser como el lejano oeste" porque no puede haber una parte de España "en la que no se cumpla la ley".