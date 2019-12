PP critica que Sánchez "va a blanquear" a Torra porque lo pide ERC y que quiere "asfixiar" a Podemos dentro del Gobierno

Rechaza apoyar un gobierno del PSOE porque dejaría la oposición a Vox y Podemos

El portavoz del Grupo Popular en la Senado, Javier Maroto, ha criticado este jueves que el presidente del Ejecutivo en funciones, Pedro Sánchez, "va a blanquear" a Bildu y al president de la Generalitat, Quim Torra, "del que presumía no cogerle el teléfono", porque es "una exigencia de ERC".

Maroto en una entrevista en Onda Cero, recogida por Europa Press, ha asegurado que tras "blanquear" a ERC y aceptar que un Gobierno reconozca "el término conflicto político", el PSOE ahora pretende hacer lo mismo con JxCat.

Así, sobre la ronda de contactos que se iniciará con el PP, ha criticado la maniobra del PSOE asegurando la reunión con Pablo Casado que llega "después de un mes y solo porque tiene que recibir a Bildu y a Torra". A su juicio, Sánchez ha metido a todos los partidos en la ronda y "a todos los presidentes autonómicos" para que "no huela tanto".

Sobre la coalición con Podemos, entiende que se trata de una estrategia de los socialistas para tener dentro del gobierno a los 'morados' y "asfixiarlos desde dentro". "Si los vuelve a dejar fuera le pueden crecer", ha señalado.

Y ha reiterado la negativa del PP a apoyar a Sánchez, ya que, aunque reconoce que es el "único candidato posible" para la investidura, apoyar un ejecutivo con el Partido Socialista sería "dejar en la oposición a Vox y Podemos". Por ello, entiende que "conviene dejar siempre en la oposición una alternativa viable".

Además, insiste en que Sánchez ya ha elegido sus socios y tiene su plan para la investidura, por lo que "no se le puede obligar a una solución que él no quiere". "No contempla ninguna otra fórmula que no sea Podemos y los independentistas", ha subrayado.