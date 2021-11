El PP critica que la redefinición del proyecto de La Villanueva responde solo "a un capricho personal del alcalde"

La concejal del Grupo Municipal Popular, Patricia Lapeña, ha asegurado que el alcalde de Logroño y el PSOE en el Ayuntamiento "están engañando a los ciudadanos" tras la justificación empleada por los socialistas para acometer una redefinición en el proyecto de la Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible Integrado (EDUSI) 'La Villanueva'. "Lo cierto es que esta redefinición responde solo a un capricho personal del alcalde".

"Están empeñados en deshacer lo hecho aunque eso sea en perjuicio de los ciudadanos, este es el estilo de Gobierno de Pablo Hermoso de Mendoza", ha criticado Lapeña. La concejal ha recordado que este proyecto para 'La Villanueva' ya fue presentado por el PP en 2017 y fue aprobado en pleno con los votos a favor de todos los partidos de la oposición a excepción de la abstención de Cambia Logroño pero ahora, ha indicado, "los socialistas justifican esta redifinición porque dicen que hay errores".

En una rueda de prensa, el PP ha sido muy crítico con la redefinición del proyecto de 'La Villanueva' porque según Patricia Lapeña "las declaraciones recientes para explicar los cambios de la concejal, Esmeralda Campos, evidencian que estamos ante otro ejemplo del estilo de Gobierno de Hermoso de Mendoza que está empeñando en romper con todo lo que se dejó legado en la anterior legislatura".

"Lo hemos visto también con otros grandes proyectos como Maristas, Vara de Rey o el CCR", ha destacado la concejal popular.

Para el PP "la única realidad" es que "la redefinición del proyecto responde únicamente a un capricho personal del alcalde". Es, a juicio de Lapeña, "una redefinición que se ha hecho por voluntad propia" sin ningún tipo de "sentido".

Además, ha criticado, con las declaraciones de Esmeralda Campos cuando explicó los cambios "solo buscaba manipular a la opinión pública cuando querían justificar su mala gestión aludiendo a otros problemas anteriores".

En esas declaraciones, ha continuado Lapeña, "Esmeralda Campos afirmó que el documento original contenía grandes errores de definición e incluso acusó a los propios técnicos del Ayuntamiento que fueron encargados de redactarlo".

EL DOCUMENTO ORIGINAL "CONTABA CON TODOS LOS INFORMES"

En este sentido, ha proseguido, "el documento original con el que el PP logró la financiación europea para realizarlo contaba con todos los informes técnicos precisos y estaba firmado por la dirección general que también firma el documento de ahora".

Además, "queremos recalcar que dada la fecha de la firma del protocolo de actuación en diciembre de 2018, la cercanía de elecciones posteriores no nos permitía margen suficiente para ejecutar el mismo". Por lo tanto, ha indicado Lapeña, "no es que no se quisiera comenzar a ejecutar si no que no había margen" y cuando llegó el PSOE al Ayuntamiento "se demuestra que la realidad es que han sido ellos los que no han querido ejecutar este proyecto".

Durante su intervención, la concejal popular ha querido recordar al PSOE que "el documento anterior, que ahora ellos dicen que es negativo, se elaboró en 2017 y de forma conjunta con todos los grupos municipales de la época". Además, "se recogieron aportaciones presentadas por el propio PSOE además de otros partidos políticos y se recogieron hasta 60 aportaciones vecinales, de agentes económicos, sociales, sindicatos e incluso del Colegio de Arquitectos en un proceso participativo y abierto".

"También en noviembre de 2017 este documento pasó por el pleno del Ayuntamiento y contó con el voto a favor del PSOE, PR y CS y la abstención de Cambia Logroño". Ante ello, Lapeña se pregunta: "¿Si este documento ya incluía errores en 2017 porqué el PSOE no lo denunció en su momento?. Una muestra más de su dejadez".

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Así las cosas, desde el PP critican "la incoherencia" del PSOE a la vez que le han querido recordar que este proyecto que "ahora ven deficiente" estaba también incluido en las inversiones del presupuesto para 2020 y 2021, por lo tanto, "no se sostiene esta teoría de que era un documento con errores y se vieron obligados a rehacerlo porque en 2020 les parecía idóneo".

"Por tanto -ha proseguido- no pueden alegar errores en el documento" para, finalmente, "aprovechar para modificar, por ejemplo, el proyecto del colegio de San Bernabé eliminando la parte de centro cívico. Pensamos que esto ha sido algo premeditado".

Con este nuevo proyecto, además, "se produce un sobrecoste adicional ya que están encargando una nueva asistencia técnica para su redacción. Todo para duplicar algo que ya se había dejado hecho porque lo único que mueve al PSOE y a Hermoso de Mendoza desde que llegó al Ayuntamiento es dejar su huella en todo lo que ya se había dejado cerrado a costa del dinero de los vecinos de Logroño".

Finalmente, desde el PP critican, además, que esta redefinición "se está haciendo por la puerta de atrás, de forma oscura y sin contar con nadie. 30 meses después y gracias a la ineficacia del PSOE seguimos en el punto de partida. El PSOE juega al engaño, perjudica a la ciudad y lo hacen por el capricho de un alcalde y un partido que es incoherente consigo mismo".