El PP critica que Palomino "ofrezca humo en vez de explicaciones" respecto a los casos de "enchufismo" en el IbSalut

Costa censura además "la genuflexión de los socios del Govern a la presidenta" respecto a "propuestas del PP que después copia Armengol"

El portavoz del Grupo Popular, Toni Costa, ha criticado este lunes que el director general del Servicio de Salud de Baleares (IbSalut), Manuel Palomino, "ofrezca humo en vez de explicaciones" respecto a los casos de "enchufismo, colocación y nepotismo" en el IbSalut, denunciados públicamente por el PP.

Según ha recordado Costa en una rueda de prensa, "en el último Debate de Política General el Grupo Popular denunció la situación de enchufismo, colocación y nepotismo que se produce en el Servicio de Salud de Baleares, donde su director general, Manuel Palomino tiene a todos sus familiares tanto directos como indirectos contratados".

"Esta situación", ha censurado el 'popular', "a algunos dirigentes del IbSalut les podrá parecer absolutamente normal". Sin embargo, ha precisado, "tanto al PP como a muchos ciudadanos no nos parece normal ni ético, ni estético que el director general del IbSalut tenga a toda su familia trabajando en este Servicio". Por este motivo, ha hecho hincapié Costa, "se ha denunciado públicamente" porque "como mínimo no es ético ni estético". Y, además, ha añadido, "las últimas entrevistas que ha concedido Palomino en los medios de comunicación "lejos de ofrecer explicaciones, lo que ofrecen es humo porque no se aclara prácticamente nada".

Así, ha apuntado Costa, "por ejemplo, en primer lugar el director general del IbSalut dijo que su hijo entró en la Gestión Sanitaria y Asistencia de Baleares (Gsaib) a través de un bolsín, ahora, sin embargo, se sabe que entró con un contrato de obra y servicio". "¿Qué versión hay que creerse?", se ha preguntado al respecto el 'popular' y ha incidido en que "esto tendrá que aclararse este mismo miércoles en la comparecencia del propio Palomino en el Parlament". Pues, ha añadido, "pese a que el director general del IbSalut dice que ha enviado las respuestas a las preguntas del PP, no ha enviado ninguna información ni en relación a contratos, ni a nada".

"Es obvio, por tanto, que el Grupo Popular espera respuesta a la mejor brevedad posible, si puede ser hoy mejor que mañana", ha hecho hincapié, sentenciando que "el PP tiene la responsabilidad de hacer control al Govern, porque esta es la función de la oposición que le atribuyeron los ciudadanos en 2019, tanto en el caso Palomino como en cualquier otro y esto es lo que va a hacer".

OTROS TEMAS

Por otro lado, el portavoz del Grupo Parlamentario Popular se ha referido a uno de los principales temas de debate en el próximo pleno del Parlament, que se celebrará este martes, 18 de octubre, a partir de las 09.00 horas, la política general del Govern en materia de vivienda.

En este línea, Toni Costa ha avanzado ante los medios que "desde el PP se defenderá la necesidad de facilitar la compra de viviendas en Baleares, con propuestas". "Una de ellas", ha recordado, "es proponer avales de hasta un 20% del valor de tasación de la vivienda, para que los bancos puedan avalar el 100% del valor de ésta, de modo que aquellos que no tengan capacidad de ahorro, pero si capacidad de retorno, puedan comprar su primer hogar".

"Esta medida", ha puesto en valor, asimismo, el 'popular' "la quiere poner ahora en marcha la propia presidenta del Govern balear, Francina Armengol. Algo, ha señalado, "al PP le parece bien, porque beneficia sobre todo a los jóvenes". Sin embargo, ha precisado Costa, "sorprende que los mismos que, cuando la propuesta la planteaba el PP, decían que se hipotecaba a la gente hasta el infinito o que se beneficiaba a las constructoras, ahora callen". "Esto demuestra la genuflexión de los socios de Govern de Armengol", ha lamentado.