El PP critica que los senadores socialistas voten en contra de pedir al Estado aprobar la parte fiscal del REB

El PP de Baleares ha lamentado que los senadores del PSIB hayan votado en contra, en el debate de una moción en el Senado, de instar al Gobierno estatal a aprobar las medidas fiscales del Régimen Especial Balear (REB) y en contra de la equiparación del plus de insularidad de los funcionarios del Estado de Baleares con el plus de insularidad que perciben los de Canarias.

Según ha recogido la formación en una nota de prensa, la senadora María Salom ha defendido este martes la moción para que se apruebe "ya" la ley de Régimen Fiscal Especial de Baleares para compensar la menor competitividad de los autónomos y empresarios con deducciones en los impuestos frente al territorio peninsular.

La senadora ha recordado que las empresas y autónomos de Baleares sufren una "desventaja competitiva" ya que comprar las materias primas se ve encarecido por el transporte entre un 13 y un 17 por ciento y que el resultado es también un "encarecimiento astronómico" de la cesta de la compra y de los bienes y servicios que se dan en las Islas.

Sin embargo, han advertido desde el PP, los senadores socialistas han votado en contra y los de Vox y MÉS se han abstenido. La moción, han recordado, instaba a "proceder a la aprobación inmediata del anteproyecto de ley de régimen fiscal especial de Baleares que fue aprobado por el Consejo de Ministros en su reunión celebrada el 22 de febrero de 2019".

La moción también incluía la equiparación del plus de insularidad de los funcionarios del Estado con el de Canarias. Salom ha recordado que "los funcionarios de la administración del Estado, no quieren ir a las islas porque el plus que se paga por la insularidad no cubre este sobrecoste".

"Hoy por hoy es muchísimo más caro vivir en Baleares que en Canarias y sin embargo el plus de insularidad que se paga en Canarias triplica a lo que se cobra en Baleares, no tiene sentido", ha criticado.

La moción presentada por el PP no ha prosperado al contar en la Cámara Alta con 98 votos a favor, 37 abstenciones y 111 en contra.