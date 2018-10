El PP critica que en las políticas de vivienda del Consell "solo hay palabrería y ningún cambio sustancial"

La secretaria Ejecutiva de Territorio y Medio Ambiente del PPCV, Elisa Díaz, ha señalado que las políticas de vivienda del Consell son "solo palabrería, sin ningún cambio estructural en toda la legislatura", y ha asegurado que "el parque público sigue con las mismas viviendas que al inicio de legislatura, e incluso más viviendas vacías que entonces, a pesar que los solicitantes cada vez son más".

La portavoz de vivienda del GPP en Les Corts ha señalado que "los datos no engañan". "Los desahucios no han parado con el Consell que se decía llamar del cambio y la ocupación ilegal de viviendas del parque público de la Generalitat aumenta", ha indicado la formación en un comunicado.

Elisa Díaz ha recordado que "el Consell, acorralado por Podemos, incluyó en los presupuestos de 2018 15 millones de euros para aumentar el parque público de viviendas, que tras casi diez meses no han ejecutado". "No solo sigue habiendo el mismo número de viviendas en el parque público de la Generalitat, sino que además las viviendas que hay en el mismo, vacías y por rehabilitar son prácticamente las mismas que al inicio de legislatura", ha agregado.

La diputada popular ha indicado que "no solo no han mejorado las políticas de vivienda con el Consell del Titánic --en referencia al Pacte del Botànic-- que enarbolaba la bandera de Stop Desahucios hace tan solo tres años y medio, y eso a pesar del aumento presupuestario del que no se dispuso en la legislatura pasada, sino que además los datos no dejan en buen lugar a la Consellera de Vivienda".

Díaz ha apuntado que "la lista de familias enteras para que se les adjudique una vivienda del parque público sigue aumentando, y la ley que se empeñaron en aprobar no ha proporcionado ni de lejos soluciones habitacionales para todas las personas que venían a rescatar y que solicitan una vivienda".

"Además --ha proseguido-- crece la ocupación ilegal, y quienes esperan pacientemente que llegue su turno siguen esperando. Sobre la ocupación ilegal, hay que estar caso por caso e intentar regularizar la situación que corresponda, pero la inactividad de este Consell incita a que cada vez sea mucho mayor esa ocupación de viviendas irregular".

Elisa Díaz ha afeado "la Consellera ni nadie del Consell lucen ahora las camisetas con el lema Stop desahucios que lucían orgullosos en la oposición". "Los desahucios no han parado, a pesar de que van disminuyendo gracias a las leyes nacionales aprobadas por gobiernos del PP, y lo que está claro es que no es solo cuestión de bancos, puesto que las ejecuciones hipotecarias disminuyen en mayor medida que los lanzamientos, y que haya más desahucios por impago de alquileres que por impago de hipotecas, deja en evidencia más si cabe la falta de políticas de ayudas al alquiler de este Consell", ha señalado.

La responsable 'popular' considera "ridículo que el Consell saque pecho por haber dispuesto, gracias sobre todo a ayuntamientos y a Bankia, unas 60 soluciones habitacionales de familias desahuciadas en toda la legislatura. Esa pírrica cifra queda muy lejos de resolver la situación habitacional de muchas familias de la Comunitat Valenciana. Creemos que desde el Consell se podría hacer más porque el presupuesto lo tiene, pero no lo ejecuta".

"Seguimos con mismo número de viviendas en el parque público, seguimos con mismas viviendas vacías, a pesar de contar con más presupuesto, aumentan las solicitudes para que les sean adjudicadas estas viviendas, aumenta la ocupación ilegal de estas viviendas, y siguen habiendo desahucios. No hay ningún cambio estructural en las políticas de vivienda del Consell del Titánic, solo una ley fallida, mucha palabrería, y una demostración más de que el Consell 'no fa res'", ha manifestado.