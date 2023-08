El PI critica que el Govern "improvisa" con la gratuidad de la etapa educativa de 0-3 años

El PI ha criticado este lunes, después de que conocer que el Govern ha aprobado, en Consell de Govern extraordinario, el decreto para la gratuidad del primer ciclo de educación infantil en centros públicos y de la red complementaria, que el Ejecutivo "improvisa" con la gratuidad de la etapa educativa de cero a tres años y se ha mostrado convencido de que "los ayuntamientos tendrán que sacarles las castañas del fuego".

En una nota de prensa, el portavoz de El PI en el Consell de Mallorca, Antoni Salas, ha criticado duramente el nuevo Decreto de Gratuidad de las escoletes de cero a tres años impulsado por el Govern de Marga Prohens. "La gratuidad es una buena medida, pero no puede ser improvisada. Los ayuntamientos no podemos adelantar el dinero para este servicio porque no lo tenemos presupuestado en las cuentas municipales", ha insistido.

Salas ha reconocido que "la partida presupuestaria no puede recaer encima de los ayuntamientos". "No lo tenemos presupuestado en las cuentas municipales y será difícil llevarlo a cabo", ha subrayado.

Por otro lado, el portavoz de El PI en el Consell de Mallorca ha asegurado que "en muchos casos los ayuntamientos tienen las escoletas municipales concesionadas a empresas privadas", lo que hace que haya "ayuntamientos que no pueden adelantar dinero a las concesionarias" porque "esto puede provocar que en muchos casos los trabajadores de estas escoletas se puedan quedar sin cobrar", ha subrayado.

Antoni Salas también ha pedido al Govern que se priorice a las familias con padres trabajadores. "Los baremos que se tienen que seguir no tienen que ser puramente económicos", ha recordado. "Las escoletas de cero a tres años, a pesar de dotarlas de un cariz educativo, también tiene una función asistencial. Los padres trabajadores necesitan este servicio para poder dejar a los niños y poder trabajar. Estas personas son las que tienen que tener prioridad para obtener plaza", ha incidido.

Para acabar, Salas ha creído que este anuncio de la gratuidad "improvisado" hará que "las plazas queden agotadas y mucha gente quede sin poder llevar al niño a la escoleta porque estas se llenarán muy rápidamente". "El Decreto que ha publicado el Govern, no habla de cuando los ayuntamientos recibirán esta dotación económica, ni de la baremación de quien obtendrá esta ayuda o estas plazas y el aumento de centros interesados es mínimo", ha sentenciado.