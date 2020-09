El PP critica que a falta de diez días no haya acuerdo para extender los ERTE

La vicesecretaria de Sectorial del PP, Elvira Rodríguez, ha criticado este sábado que cuando faltan diez días para que finalice el periodo de vigencia de los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE), el Gobierno siga sin ponerse de acuerdo con los agentes económicos respecto a lo que quiere hacer.

Rodríguez, que ha mantenido un encuentro con la Asociación Provincial de Empresarios de Hostelería y Turismo de Albacete en la capital albaceteña, junto al presidente del PP de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, ha lamentado que aún no se conozca qué quiere hacer el Gobierno con los ERTE cuando solo faltan diez para que acabe su vigencia, después de haberlo ido alargando por pocos periodos de tiempo.

En un vídeo remitido por el PP, la vicesecretaria de Sectorial del PP ha admitido que da "un poco de tristeza o de melancolía" ver que es lo que están haciendo otros países con los expedientes de regulación temporal de empleo que se han puesto en marcha por la pandemia de la COVID-19.

Al respecto, ha destacado que Alemania acaba de alargar la posibilidad de estar en ERTE para todos los sectores hasta el 31 de diciembre de 2021.

Y ha aclarado que "obviamente, al empresario que acaba de volver a la actividad no le interesa estar inactivo con sus trabajadores en ERTE, es decir, esto no es decir que durante dos años se subvenciona a todo el mundo para vivir de dinero público, no, esto es dar una inyección de tranquilidad a las empresas".

Se trata, según Rodríguez, de que aquellas empresas que estaban bien antes de la pandemia puedan estar como congeladas para que en el momento que puedan vuelvan a salir a la actividad.

Sin embargo "aquí faltan diez días y siguen sin ponerse de acuerdo con los agentes económicos respecto a lo que quieren hacer", ha reiterado Rodríguez, que ha explicado que el PP está pidiendo que los ERTE se alarguen para todos los sectores hasta Semana Santa, porque considera que al menos se necesitan seis meses para que las empresas puedan tomar sus decisiones.

Asimismo, ha criticado que el Gobierno pretenda sacar de la extensión de los ERTE al sector de la hostelería, porque argumenta que no es el sector del turismo propiamente dicho, a pesar de que se le han puesto muchas restricciones y de los empresarios han hecho inversiones para resolver los problemas derivados de la pandemia "y sin embargo no le resuelven el problema".

El sector de la hostelería "es un buen exponente de sector damnificado por la crisis", ha apuntado la vicesecretaria de Sectorial del PP, qu ha recordado que hace pocos días representantes de los hosteleros se manifestaron en Madrid "pidiendo que se escuchara a un sector que tanto trabajo da en España".

Pero la respuesta del Gobierno "ha sido poner en tela de juicio que el alargamiento de esos ERTE que caducan el 30 de septiembre puedan acoger a un sector tan afectado como es la hostelería", ha denunciado.

Rodríguez ha considerado que el Ejecutivo es "un desastre" gestionando los perjuicios derivados de la pandemia, y ha afirmado que "somos el peor país de nuestro entorno en datos económicos" como están constatando la OCDE, Eurostat y Funcas, que están modificando sus previsiones para España al final del ejercicio.

En este contexto, ha aseverado que "el Gobierno que no sabe más que pedir acuerdo, acuerdo, acuerdo, pero no dice sobre qué, y no es capaz de cambiar sus previsiones y dar una orientación para todos los empresarios".