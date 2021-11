PP critica que Adelante negocie presupuestos y Gaya le pregunta si "también piensa que es una estupidez"

Rojas: "Si beberemos y soplaremos al mismo tiempo, habrá que verlo"

El portavoz adjunto del PP en el Ayuntamiento de Sevilla Rafael Belmonte ha llamado la atención este jueves en el Pleno municipal a Adelante Sevilla por negociar los presupuestos de 2022 mientras critica la ejecución de las cuentas de 2020, algo ante lo que la formación de izquierdas ha dejado claro que "ya se verá" qué ocurre y la delegada de Hacienda, la socialista Sonia Gaya, ha cuestionado al popular sobre si "también piensa que el presupuesto es una estupidez", haciendo referencia a las palabras del vicepresidente de la Junta de Andalucía y líder de Ciudadanos (Cs) en la región, Juan Marín, grabadas en julio en una reunión interna del grupo parlamentario en la que defendió que es "estúpido" presentar y aprobar un presupuesto "en año electoral" en Andalucía.

Este debate se ha producido en el marco de la aprobación plenaria del documento de la cuenta general del Ayuntamiento de 2020, que ha contado con el apoyo de todas las formaciones, salvo de Vox, que las ha rechazado.

En este contexto, el portavoz adjunto de Adelante, Daniel González Rojas, ha defendido el apoyo a este documento meramente técnico, pero ha subrayado que no comprende los niveles de ejecución llevados a cabo por el gobierno local teniendo en cuenta que 2020 era el año de la pandemia.

Así, señala que, aunque se apunta a un 82,84 por ciento de ejecución del presupuesto, hay partidas con escaso desarrollo, mencionando que "en inversiones reales de obras se han ejecutado el 14,5 por ciento del presupuesto, más de 57 millones sin ejecutar; mientras que en obras en colegios se ha hecho el 9,31 por ciento o en las calles, el 22,43 por ciento". "Hay más de 20 millones sin ejecutar en servicios sociales, lo que no se entiende en un año con pandemia, y queda más de un millón sin desarrollar en zonas de transformación social y un 50 por ciento en empleo", advierte.

Tras su intervención, el portavoz adjunto del PP Rafael Belmonte, que defiende su sí al ser un documento técnico, ha señalado que Adelante ha utilizado este punto para hablar de presupuestos y le ha dicho a Rojas que ha realizado una intervención "con ese lamento pero seguro que volverán a por más el año que viene". Rojas ha respondido que "si beberemos y soplaremos al mismo tiempo, como dicen en el PP, habrá que verlo". "Si vosotros preferís sentarse en el no y no negociar pues es vuestro problema, nosotros tenemos otra posición también legítima. Ya veremos", ha apostillado.

Al hilo de ello, Gaya ha calificado el análisis de Rojas como "simplista y sesgado", insistiendo en que "no considera los compromisos de pagos, por ejemplo". Mientras, a Belmonte, la delegada socialista le ha preguntado si "también piensa usted que los presupuestos son una estupidez", haciendo referencia a las palabras del vicepresidente de la Junta de Andalucía, Juan Marín. "Si no es así, me alegro", ha concluido Gaya.