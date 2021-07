Cs critica el modelo del PSOE de la "España multinivel" para agradar a socios

El vicesecretario general de Cs, Daniel Pérez, ha cargado contra Pedro Sánchez por "inventarse" un nuevo sistema de Estado, la "España multinivel", en el que plantea un modelo de "videojuego" en el que las comunidades van pasando de nivel y con el que aspira a contentar a sus socios de gobierno.

Daniel Pérez, en una rueda de prensa en la sede del partido tras la reunión del comité permanente, ha criticado la propuesta que recoge la ponencia marco para el 40 congreso socialista de octubre, en la que se apuesta por "un modelo clarificador de cogobenanza multinivel" para actuar de manera más eficiente.

Y se pone como ejemplo el proceso de vacunación contra la covid, que arranca con la contratación de las vacunas por parte de la UE y se desarrolla "con el concurso del Gobierno de España y las comunidades autónomas", tal como señala la ponencia.

Para el dirigente naranja, el presidente del Gobierno ya no sabe qué eufemismo utilizar en relación con el modelo de Estado: "Yo soy aragonés y me gustaría que el señor Sánchez me dijera en qué nivel está Aragón, y lo mismo pensarán los riojanos, los extremeños o los valencianos".

Ha señalado que empieza a pensar que el concepto que tiene Pedro Sánchez de España es un Estado con 17 autonomías "pero que al final siempre ganan los mismos, los nacionalistas o incluso los independentistas".

"Mucho nos tememos que estamos ante un nuevo eufemismo para favorecer a los de siempre, sus socios de gobierno a los que les debe el poder seguir en la Moncloa", ha señalado al recordar que anteriormente el PSOE utilizó las fórmulas de "nación de naciones" o "Estados plurinacionales" en relación al modelo de Estado.