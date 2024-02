El PP critica los "bandazos" del Gobierno del Principado con un monopoly sobre el "caos" en la gestión de Barbón

El diputado y vicesecretario de Participación y Transparencia del PP de Asturias, Andrés Ruiz, ha aprovechado este martes de carnaval para criticar los "bandazos" del Gobierno del Principado con un 'monopoly' sobre el "caos" en la gestión del presidente socialista, Adrián Barbón, para dar "un pequeño toque de humor a lo que es la tragedia de Asturias".

Así, ha explicado que simulan un juego de mesa porque los juegos de mesa tienen dos componentes: "en primer lugar, el azar, y en segundo lugar, que en cada turno, en cada tirada, pase algo; y eso es un poco lo que ha pasado en el gobierno de Adrián Barbón".

Para el diputado del PP, "hay un líder del gobierno que se dedica al exilio de aquellos que dudan de sus criterios, al sacrificio de todos aquellos que son disidentes y al premio a los advenedizos y a los amigos personales que se va encontrando por el camino".

En declaraciones a los medios, Ruiz ha asegurado que el PP "no critica" la última decisión de Barbón de rectificar su anuncio de una macroconsejería y optar por separar de Cultura y Derechos Sociales en dos consejerías sino que critican "la falta de claridad" tanto en sus decisiones como en las funciones del Ejecutivo, así como "el movimiento de cargos públicos".

Especialmente crítico ha sido con Enrique Fernández, remarcando que ha tenido "cuatro cargos en siete meses", al pasar de consejero de Industria a diputado autonómico, luego a senador por designación autonómica y ahora a presidente de Hunosa.

Considera el dirigente del PP que el nuevo organigrama del gobierno es mejor que el que se había anunciado hace una semana ya que "por lo menos está algo más ordenado". No obstante, considera que "el caos ha quedado ahí" y no todavía no se sabe qué representante del Gobierno va a contestar "a las preguntas de la oposición" en el próximo pleno de la Junta General.

Así, se pregunta si la semana que viene seguirá siendo Melania Álvarez la titular de Derechos Sociales y Bienestar o, ante su próxima elección como senadora en suplencia de Enrique Fernández, ya tendrá sustituta, afeando que todavía se desconozca su nombre. Igualmente, lamenta que la oposición no sepa si será Vanessa Gutiérrez quien les conteste como nueva consejera de Cultura o será otro miembro del Consejo de Gobierno.