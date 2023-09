El PP critica el intento de Díaz "de dañar la imagen de Barbastro, sus vecinos y sus fiestas" y exige disculpas

El Partido Popular de Barbastro lamenta y condena "la displicencia y el menosprecio" con los que, vía Twitter, se ha manifestado la vicepresidenta segunda del Gobierno de España en funciones, Yolanda Díaz, en relación al municipio oscense, sus vecinos y sus fiestas, incurriendo, además, en "inexactitudes" al opinar sobre la desencajonada. Por ello, han exigido disculpas.

Desde la Junta Local del PP en Barbastro se ha considerado "sorprendente e indignante" que Yolanda Díaz "tercie, sin informarse debidamente, en la indisimulada campaña de escarnio y linchamiento que grupos animalistas minoritarios han activado a propósito de una circunstancia de la desencajonada".

"Que la vicepresidenta en funciones encuentre tiempo en su apretada agenda para terciar en algo así y que califique de espectáculo infantil algo que no lo era, ya que el Correchicos, como explica el programa de las Fiestas en honor de la Natividad de Nuestra Señora, se celebraba después sin animales y con carretones, es ciertamente preocupante", han remarcado.

Asimismo, han considerado que "no es de recibo" que Yolanda Díaz afirme que Barbastro "no representa a la España de 2023 y mienta y engañe sobre la naturaleza de un espectáculo en el que los cabestros embestidos recibieron atención veterinaria y no murió ningún animal".

Por estos hechos, los 'populares' de Barbastro han instado a la vicepresidenta segunda del Gobierno de España en funciones a disculparse, "pero damos ya por hecho que no lo hará, porque para ella importa más el aplauso y el voto de unos cuantos radicales que ni entienden la fiesta nacional ni la respetan, que una ciudad moderna, acogedora y tolerante como Barbastro y sus vecinos", ha anotado la presidenta de la Junta Local del PP en el municipio, Celia Rajoy.

PALABRAS DE IONE BELARRA

Además de Yolanda Díaz, la ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030 del Gobierno de España en funciones, Ione Belarra, también se ha expresado sobre la desencajonada en Barbastro a través de sus redes sociales.

Celia Rajoy ha indicado que Belarra, "sin darse cuenta, nos ha demostrado qué quieren ella, Díaz y sus socios al decir, directamente, hay que prohibir las corridas y espectáculos como éste".

"Seamos, por tanto, claros", ha reclamado la dirigente 'popular' municipal, "el partido que quiera que en Barbastro no vuelvan a celebrarse espectáculos taurinos, que lo diga, pero no en las redes sociales, sino que presenten una moción ante el pleno municipal y que sean los representantes electos de todos los barbastrenses quienes lo debatan".

Por último, Rajoy ha expuesto: "Lo único cierto es que ayer la Plaza de Toros estaba llena, pero Barbastro necesita una disculpa de Yolanda Díaz, porque nos insulta a todos y, además, lo hace sin rigor y con mentiras".