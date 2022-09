PP critica la gestión deportiva y pide "un estudio serio, real y actualizado de las necesidades de Logroño"

El concejal del Grupo Municipal Popular, Josu Ahedo, ha criticado la "gestión deportiva" del actual equipo de Gobierno de Logroño a la vez que ha pedido "un estudio serio" de cuáles son las necesidades deportivas de la ciudad respecto a sus instalaciones.

Para el concejal "hace falta un estudio real y actualizado sobre estas necesidades de la ciudad respecto a las instalaciones, es decir, saber el uso de cada una, qué tipo de perfil de personas las utilizan, cuáles son sus preferencias...".

Josu Ahedo ha realizado este viernes un balance sobre la política municipal deportiva que se está llevando a cabe por parte del Gobierno local asegurando que "llevamos tres años de legislatura y vemos cómo se están haciendo las cosas que son muy mejorables, sobre todo, de cara al futuro".

Como ha destacado, la crítica es "extensible" al Ayuntamiento de Logroño y no solo a su concejal de Deportes, Rubén Antoñanzas, "porque el alcalde también es responsable en esta gestión".

"NO SE HA HECHO NADA"

Desde el PP aseguran que "no se ha hecho nada" con respecto a la propuesta de Antoñanzas referida al acristalamiento y cerramiento del frontón del Revellín. Tampoco "se ha hecho nada" con la mejora del Mundial 82 y lo mismo -ha dicho- con su propuesta de crear un centro deportivo en Siete Infantes. "La realidad es que no se ha hecho nada, no se va a hacer y, por tanto, no hay ninguna instalación deportiva que se haya hecho en esta legislatura".

"Sí que hay que valorar -ha continuado- el campo de voley playa, las instalaciones de boxeo y esgrima en Las Gaunas pero no hay ningún campo añadido nuevo de hierba artificial o polideportivo, nada de lo que había prometido en el programa electoral".

Con respecto al "proyecto estrella" de Antoñanzas, Ahedo ha recordado "la intención del concejal del PR+ de hacer unas piscinas en la actual estación de autobuses. Para ello se han contratado comisiones técnicas y se ha gastado un dinero en estudios pero a fecha de hoy no conocemos nada, no hay proyectos y no sabemos si se va a ejecutar".

"Lo que es cierto -ha proseguido- es que en ese espacio céntrico de la ciudad de momento no se puede hacer nada porque la gestión de la nueva estacion de autobuses, a nuestro pesar, está retrasada". Aún así -ha dicho- "hemos ofrecido nuestra ayuda para que se abra cuanto antes y contemos con una estación propia del siglo XXI. Tenemos que pensar en el futuro".

Ahedo también ha informado sobre las relaciones del equipo de Gobierno municipal con los clubes deportivos o con los propios ciudadanos recordando, por ejemplo, "por cómo comenzó la legislatura en verano de 2019 cuando anunciaron que iban a cerrar las piscinas de 'El Cortijo'. Finalmente, gracias a la presión ciudadana no se logró ese objetivo".

INSTALACIONES DE PRADOVIEJO Y POLIDEPORTIVOS

Además, el PP cree que es necesario ampliar las instalaciones de Pradoviejo y hay que estudiar si se necesitan más polideportivos en la ciudad. También creen fundamental cambiar el césped del campo de La Estrella y el del 'Salvador' de Yagüe; "peticiones reiteradas de los equipos que utilizan esos campos", ha dicho Ahedo.

También "hemos propuesto ampliar la pista de skate, petición de los jóvenes de la ciudad y hemos hablado con las personas que practican petanca en Riojaforum que también piden una mejora del mantenimiento de las instalaciones".

Por su parte, y de cara al futuro, "es necesario realizar este estudio actualizado, somos conscientes de que los ciudadanos están satisfechos con las instalaciones deportivas de Logroño porque son buenas pero se pueden ofrecer más".

LA SITUACIÓN DEL CAMPO DE LAS GAUNAS

Con respecto a la gestión deportiva del campo de Las Gaunas, desde el PP creen que estamos "en una situación complicada" porque según Antoñanzas "el mal estado del campo de hierba natural se debe al calor y los hongos pero ha empezado la temporada y la responsabilidad última de ese mantenimiento es del propio señor Antoñanzas. Que empiece la temporada, con la ilusión que tenemos de tener un equipo en segunda, y tener estas dificultades... es que ha habido una mala gestión".

Además "hay que resaltar que en las instalaciones de Las Gaunas se ha subido el alquiler, se empezó con 800 euros la legislatura, luego a 1.000 y este año a 1.250 euros. No creemos que eso sea bueno".

También creen "muy mejorable" la gestión de los clubes de referencia. "Es una gran oportunidad para la ciudad contar con un equipo de segunda división y también femenino, se pueden hacer más cosas para ayudar y empatizar con esos equipos para que se sientan apoyados porque contar con equipos de referencia en categorías de élite es una oportunidad para la ciudad y para el impacto económico también".

Por todo ello desde el PP creen que "la gestión deportiva debería ser más amable, más empática y cercana a los equipos. Es necesario hacer un análisis profundo del deporte federado, del deporte escolar y del deporte como salud que es uno de los ejes fundamentales del programa y queremos resaltar de cara al futuro".

"Promocionar el deporte más en la calle, unido a la familia y a la salud... También necesitamos más aparatos deportivos en los parques, el deporte es salud y ayuda muchísimo al estado emocional. Por eso es necesario promocionar el deporte", ha finalizado.