El PP critica la falta de plazos del Ramal Central del Corredor Mediterráneo y dice que no estará para 2024

La diputada nacional del Partido Popular de Córdoba Isabel Prieto ha considerado que el Ramal Central del Corredor Mediterráneo no va a estar operativo a finales de 2024, señalando que en una respuesta del Gobierno figura que se están redactando proyectos, "pero no dan plazos, ni fechas, ni concretan cuándo se iniciará y finalizará el proyecto".

Los diputados cordobeses Isabel Prieto y Bartolomé Madrid han preguntado al Ejecutivo por la planificación de este proyecto, los plazos de ejecución previstos, así como las medidas que el Ministerio va a adoptar para impulsar su ejecución.

"Es lamentable que la respuesta del Gobierno esté vacía de contenido, no responde a las preguntas que hemos hecho y sobre todo no aporta casi nada a los cordobeses que quieren saber cuándo podremos contar con esta infraestructura", ha asegurado la diputada, quien considera que "no se podrá cumplir el objetivo fijado de que este corredor ferroviario esté operativo a finales de 2024, puesto que en estos momentos según el Gobierno ADIF está redactando los proyectos necesarios para adecuación del gálibo de estructuras (túneles y pasos superiores) entre Algeciras y Zaragoza".

Prieto ha recordado que este corredor se trata de una autopista ferroviaria entre Algeciras y Zaragoza, con conexión con Francia y paso obligado por la capital cordobesa, con la que la terminal de carga de mercancías de El Higuerón multiplicaría su actividad. Este corredor sacaría inicialmente de la carretera a 22.000 camiones, que serían muchísimos más cuando estuviera a pleno rendimiento. Además, el Ramal Central permitiría a Córdoba llevar sus mercancías (también personas) hasta el resto de Europa por tren a través de los corredores Mediterráneo y Atlántico.

"Es una infraestructura fundamental para el desarrollo económico, industrial y logístico de Córdoba, y además es una herramienta de reequilibrio territorial en el conjunto de España, que es necesaria para Córdoba y para todo el centro de la Península, por ello no podemos entender cómo el Gobierno no impulsa el proyecto de manera contundente, acelerando los trámites y dando un horizonte de ejecución que sirva a las ciudades y a las empresas a tener una planificación en los próximos años. La opacidad y el ritmo lentísimo del Gobierno no contribuye al desarrollo económico de la provincia de Córdoba", ha afirmado la diputada.