El PP critica "caos" e "incertidumbre" en las terrazas de Logroño y reclama la nueva Ordenanza "para antes de San Mateo"

El Grupo Municipal del PP en el Ayuntamiento de Logroño ha criticado este viernes el "caos" y la "incertidumbre" que existe en el sector hostelero de la ciudad, con respecto a las terrazas. Algo que los 'populares' han lamentado de cara a la vuelta de estas instalaciones a su espacio pre-pandemia a partir del próximo lunes, como se ha anunciado por parte del Gobierno local logroñés.

En rueda de prensa, el portavoz del PP Conrado Escobar ha apuntado a la "muy evidente opinión tanto de los hosteleros como de los ciudadanos" respecto a la situación de las terrazas en la ciudad, "y más, cuando empezamos ya a estar cerca de las fiestas de San Bernabé, pero el Ejecutivo de Pablo Hermoso de Mendoza sigue sin plantear cuál es la norma y el criterio para la actividad del millar de terrazas logroñesas".

Por eso, ha afirmado que "para cuando el próximo lunes finalice el plazo de provisionalidad dado debido a la pandemia, se disparan los interrogantes: qué va a pasar con las terrazas, si se va a empezar a sancionar, qué va a ocurrir con las zonas de aparcamiento que algunas están ocupando ahora, qué pasa con las nuevas solicitudes y con las que están en curso, con qué criterios se van a abordar".

"Y, a todo ello además se une -ha añadido el portavoz 'popular'- que, dentro de la confusión creada por el alcalde y su Gobierno, se aúna el hecho de que gran parte de la ciudad, y en muchos casos, donde se encuentran estas terrazas, o se han iniciado o están a punto de iniciarse obras, como en en Vara de Rey o, especialmente, en las Cien Tiendas. Es la tormenta perfecta".

Así las cosas, para Escobar, se está dando una situación de "incertidumbre, desorden, confusión, incumplimientos y plazos que nunca se terminan de concretar", todo ello, junto con "la constante falta de diálogo, lo habitual en este equipo de Gobierno, que sigue sin reunir a la mesa creada para abordar todas estas cuestiones y aparentemente, comprometida con la hostelería".

En palabras del responsable municipal del PP, "las mil terrazas de Logroño necesitan un mínimo de certidumbre, porque, para empezar, hay muchas inversiones comprometidas". Por ello, ha exigido que "esa ordenanza que decían que estaban haciendo y que debería ya estar finalizada, como en otras ciudades, que esté concluida para antes de las fiestas de San Mateo, por lo menos para que el sector tenga entonces seguridad jurídica".

"Necesitamos que la nueva ordenanza se ajuste además a criterios de convivencia, previsibilidad, accesibilidad y estética. Y, para lograr todo eso, pedimos que el lunes mismo se convoque a la mesa de diálogo con el sector, y que, igualmente, de inmediato, a las terrazas que están en zonas afectadas por obras, se les haga una exención de tasas, ya que no van a desarrollar su activida, al menos, mientras duren los trabajos en sus espacios", ha reseñado Escobar.

Por su parte, la concejala del PP Patricia Lapeña ha insistido en que "éste es un tema que los 'populares' llevamos denunciando ya desde hace tiempo, y ya dijimos que todo iba a ocurrir tal y como está sucediendo, que ni el alcalde Pablo Hermoso de Mendoza ni el concejal de Desarrollo Urbano Jaime Caballero han trabajado en los que son sus responsabilidades respecto a las terrazas".

"Logroño es de las pocas ciudades, y, desde luego, la única capital que no ha trabajado en absoluto en estos dos años de pandemia para regular la ordenanza de terrazas y veladores de la ciudad. El resultado más directo de ello es el caos más absoluto, que no es culpa de los hosteleros, que bastante han tenido, sino de la falta de control y de la dejadez de este Gobierno municipal", ha asegurado la edil.

En este sentido, Lapeña ha señalado que, por ejemplo, "los hosteleros saben que, a partir del lunes, tienen que volver a lo anterior a 2020, pero no saben si en cualquier momento, les van a volver a cambiar los criterios".

"No puede ser, y es un ejemplo de la nefasta gestión de este Gobierno local, que, en el momento de máximo uso de las terrazas, se les someta a esta situación de incertidumbre, después de que no se haya hecho nada en dos años. Que dejen de estar pendientes de lo que no es necesario, y se ocupen de lo que más urge", ha concluido la concejala del Grupo Municipal del PP.