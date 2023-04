El PP critica a Barbón (PSOE) por sus políticas en materia de vivienda

El portavoz de campaña del PP de Asturias, José Cuervas-Mons, ha cargado este lunes contra el presidente del Gobierno asturiano y candidato a la reelección por el PSOE, Adrián Barbón, por sus políticas en materia de vivienda.

"Barbón se recorta solo, no hace falta que gobiernen otros", ha dicho Cuervas-Mons en una rueda de prensa en la que ha criticado la baja ejecución del Gobierno asturiano en políticas en materia de vivienda. Según el portavoz de campaña del PP, el Ejecutivo regional no ha alcanzado ningún año el 60% de ejecución desde el año 2019. Y en dos años, ha añadido, no alcanzó el 30%.

Ha lamentado el dirigente del PP que se hayan abandonado las políticas de construcción pública en Asturias o un "hecho gravísimo" como que las ayudas al alquiler de 2022 estén aún "sin convocar".

En ese escenario, Cuervas-Mons ha dicho que Barbón no está en condiciones de ser creíble en esta materia porque no ha cumplido ni lo que prometió en 2019. "Ahora vuelve a prometer lo mismo", ha criticado el del PP.

A su juicio, Barbón "ha demostrado sus incompetencia" y no es más que el "delegado" del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a quien Cuervas-Mons se ha referido como "vulgar charlatán de feria".

ACTOS INSTITUCIONALES

Por otro lado, en la citada rueda de prensa Cuervas-Mons ha cargado contra Barbón por "utilizar los altos institucionales como actos de campaña electoral".

Así las cosas, el representante del PP ha dicho que es "obsceno" que Barbón organice actos en el partido para "sacarse fotografías con empresarios".