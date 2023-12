PP critica balance de Sánchez en Málaga: "Cero inversiones en 5 años y 18.000 millones recaudados vía impuestos"

La portavoz del PP de Málaga, Elisa Pérez de Siles, ha advertido este jueves de que el balance del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en Málaga son "cero inversiones en cinco años y 18.000 millones de euros recaudados vía impuestos".

Además, ha reclamado al Ejecutivo central que "revierta el nuevo récord de recaudación tributaria que registra la provincia en lo que va de año en los proyectos que tiene pendientes".

"Los malagueños ofrecemos mucho, recibimos muy poco y vamos a exigir al Ejecutivo central que, al menos, nos conceda lo que merecemos y revierta esta sequía de inversiones frente a la voracidad recaudatoria que practica", ha manifestado, al tiempo que ha recordado que "desde que Sánchez es presidente, la presión fiscal se ha incrementado un 60% en Málaga, pero esto no se traduce en inversiones".

Así lo ha expuesto la dirigente 'popular' y ha señalado que "sólo hasta octubre de este año, los malagueños hemos pagado a las arcas del Estado más de 4.126 millones de euros, por lo que previsiblemente Hacienda registrará un nuevo récord en Málaga al cierre del ejercicio".

"El pasado año el Gobierno recaudó 36.000 millones de euros con carácter extraordinario por la inflación y el incremento de precios en nuestro país, lo que hace que muchos productos se conviertan en artículos de lujo y ahora sean inaccesibles para muchas familias malagueñas", ha lamentado y ha incidido en que "la cesta de la compra se ha encarecido un 8,5% en Málaga a las puertas de la Navidad".

Al respecto, Pérez de Siles ha señalado que "llueve sobre mojado y cada subida de precios incrementa la anterior desde hace más de dos años". "Aportamos mucho, con mucho esfuerzo, para lo poco que recibe Málaga del Gobierno; un Gobierno que nos dejó como la penúltima provincia de España en inversión por habitante", ha apostillado.

"La recaudación de impuestos en la provincia supera a las de 2021 y 2022 y desde el PP confiamos en que todo lo que Málaga aporta a las arcas estatales revierta en parte en las necesidades que tiene nuestra provincia", ha sostenido y ha insistido en que "los malagueños cumplen con su obligación y el Gobierno tiene que hacerlo igual".

Al respecto, Pérez de Siles ha puntualizado que la recaudación por IRPF ha subido un 9,5% respecto al pasado ejercicio, lo que, a su juicio, "refleja el dinamismo de Málaga". "También crece la recaudación por el IVA un 7,6%; o la de otros impuestos", ha explicado Pérez de Siles.

"Ese aumento de la presión fiscal recae sobre todo en las familias, que no han visto medidas realmente eficaces por parte del Ejecutivo para paliar la subida de los precios de los alimentos, de la electricidad o de los carburantes al no haber bajado, por ejemplo, el IVA de alimentos esenciales como la carne, el pescado o las conservas, tal y como solicitamos desde el PP", ha señalado.

Asimismo, la dirigente 'popular' ha subrayado que el Gobierno de Sánchez y sus socios "ha venido esquilmando los bolsillos de los ciudadanos, con más de 40 subidas de impuestos frente a las seis rebajas fiscales del Ejecutivo andaluz de Juanma Moreno".

La portavoz provincial ha insistido en que la recaudación del Gobierno de España en la provincia malagueña "no se traduce en inversiones ni proyectos para Málaga pese a tener muchas necesidades ante las que el Ejecutivo de Sánchez lleva más de cinco años mirando para otro lado sin que los diputados socialistas reclamen nada".

En este punto, ha enumerado algunos de los problemas en la movilidad en la provincia, "como la falta de inversiones y mantenimiento en carreteras, la necesidad urgente de poner solución a los atascos en la A7 desde la zona Este, así como el abandono del Cercanías y del AVE, con averías, cancelaciones y situaciones de colapso que afectan y hace peligrar la seguridad de malagueños y visitantes".

De igual modo, ha afeado que el Gobierno "no disponga de ayudas contra la grave sequía que azota a la provincia" y que "Sánchez no haya movido ni un dedo para activar la inversión de 100 millones de euros para construir la desaladora de la Axarquía, que anunció antes de las elecciones municipales y de la que no sabemos nada".

Por último, ha contrapuesto el papel del Gobierno central en materia fiscal con el de la Junta de Andalucía, "que bajando impuestos ha elevado las inversiones, como vemos con la extensión del metro, el tercer hospital de Málaga, la ampliación del Costa del Sol, el desdoblamiento de la A-404 en Alhaurín de la Torre que correspondía al Gobierno, los avances en la autovía Ronda-Málaga o los más de 304 millones de euros invertidos para paliar la sequía, entre otras", ha concluido.