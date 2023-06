Cristina Ibarrola (UPN), alcaldesa de Pamplona con los votos de UPN y PP

(Actualiza la NA6074 con más información)

Pamplona tiene desde este sábado como nueva alcaldesa a Cristina Ibarrola, la candidata de UPN que ha logrado 11 de los 27 votos del pleno (los 9 de su grupo y los 2 del PP) y que ha sido elegida como la cabeza de la lista más votada en las elecciones del pasado 28 de mayo, con los votos en blanco del PSN.

Se ha confirmado así lo que desde hacía días parecía seguro al no haberse llegado a un acuerdo entre el resto de fuerzas políticas, pese al intento de EH Bildu (8 concejales) de pactar un gobierno "a cuatro" con PSN (5), Geroa Bai (2) y Contigo-zurekin (1), e incluso a su apelación "in extremis" ayer mismo para que los socialistas no impidieran la alcaldía abertzale aunque no aceptaran un pacto.

Finalmente, el PSN ha votado en blanco, a sabiendas de la inutilidad de los votos, pero sí del gesto, que significaba, ante el empate, dejar la alcaldía para la lista más votada, la de UPN.

Al no obtener ningún candidato la mayoría absoluta (14 votos), se ha proclamado automáticamente a la persona que ha encabezado la lista más votada en las elecciones del pasado mes de mayo.

Y así ha sido tras obtener Cristina Ibarrola (UPN) 11 votos, y Joseba Asiron (EH Bildu) otros 11, con 5 votos más en blanco, según ha revelado el recuento en voz alta de las papeletas, seguido con gran expectación en las tres salas del consistorio e incluso en muchos otros lugares a donde ha llegado la retransmisión 'online' del pleno, incluida la plaza consistorial, desde donde hasta el salón de plenos han llegado tanto aplausos en favor de la nueva alcaldesa como gritos de UPN kanpora" (UPN fuera) en contra.

Elegida Ibarrola, ha aceptado expresamente el cargo, para recibir el collar, la insignia y la vara de mando de la ciudad, y poco después entregar ella misma a cada uno de los concejales una insignia que les acredita como tales.

Antes de levantarse la sesión Ibarrola, ha pronunciado su primera intervención como alcaldesa, con un discurso en el que además de constatar el auténtico honor que para ella supone asumir este cargo, ha prometido trabajar con muchísimo esmero para ser una buena representante de todos los ciudadanos de Pamplona", tanto de quienes le han votado como de quienes no lo han hecho, ha especificado.

Creo que es la hora de Pamplona, es nuestro momento, así que nos ponemos desde ya a trabajar de forma intensa por esta ciudad. Invito a todos y todas a acompañarnos en nuestro camino, ha zanjado antes de dar por finalizada la sesión.

Mientras desde UPN y PP se ha celebrado la consecución de la alcaldía, desde el resto de fuerzas se han producido diferentes pronunciamientos lamentando lo sucedido, con reproches por haber primado "intereses partidistas" y apelaciones a la responsabilidad de cada uno ante la constatación de que de nuevo, como sucedió en 2019, no han logrado llegar a un acuerdo para hacerse con alcaldía.

Asimismo y ante las negociaciones para formar el Gobierno de Navarra que están teniendo lugar se ha insistido en que lo sucedido en el Ayuntamiento de Pamplona se circunscribe a este ámbito y las fuerzas progresistas han insistido en que van a trabajar por lograr un Ejecutivo "progresista y plural". EFE

