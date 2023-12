Cristina Campabadal se basa en su propia experiencia para publicar '18 historias hiperbólicas y un enigma'

La autora Cristina Campabadal ha publicado '18 historias hiperbólicas y un enigma', una obra inspirada en sus propias experiencias con "historias cercanas pero exageradas y contemporáneas, muy distintas entre sí" para "personas que quieran sentirse vivas por unas horas y sumergirse en un libro poco convencional".

Según ha indicado la autora en una nota de la editorial Círculo Rojo, "tener un libro entre tus manos en el que se narren 19 historias que tienen gran parte de verdad con problemas actuales y que te haga sonreír, es algo que no te puedes perder".

El sello de autoedición asegura que el lector va a encontrar, según las palabras de la autora, "18 historias muy peculiares, alocadas pero que nos podrían pasar a cualquiera de nosotros. Y una historia que une al resto fuera de lo común con un gran enigma y un personaje protagonista que une al resto fuera de lo común con un gran enigma y un personaje protagonista que deberá averiguar el propio lector".

Así, asegura que el lector hallará "un humor distinto, provocador, pero, sobre todo, encontrará personajes a los que cogerá cariño, encontrará mensajes de fondo más profundos de lo que parece y una narrativa muy cercana. Vivirá las historias como si fueran suyas y alguna le llevará al límite".

"He viajado muchísimo en los últimos diez años, he vivido en EEUU durante casi diez años viajando a Latinoamérica constantemente, también a La India, Egipto y ciudades europeas, me han sucedido muchas cosas y algunas peculiares. He conocido a grandes personas de diversas culturas. Todos ellos y mis propias vivencias me han inspirado en cada una de las 18 historias que forman parte de la historia principal de la novela", ha detallado.

La autora se propone así "tratar temas actuales, algunos realmente dramáticos, pero con toques de humor, buscando que los lectores se rían de ellos, que ante los problemas de la vida le demos la vuelta a la tortilla para tomarnos la vida menos en serio". Con ello, asegura que la novela "nace de la necesidad de soltar vivencias, de dejar ir aquello que a veces pensamos y no decimos".

Cristina Campabadal nació en Barcelona en el año 1982. Con 28 años se fue a Estados Unidos para cumplir uno de sus dos sueños: trabajar como financiera en América. Esa es su profesión desde el año 2005, y ha sido reconocida como una de 'Los top 100 financieros de EEUU' en el 2021, según la firma editorial.

En la actualidad reside en Barcelona, desde donde viaja constantemente a Miami y Nueva York. Su pasión y segundo sueño es "escribir y ser leída". Realizó varios talleres especializados en relato corto y creación de personajes y un máster de narrativa y escritura creativa en España, hasta que ha decidido publicar su primera novela, que será la primera de una trilogía.

"El bagaje de Campabadal, su experiencia laboral, su carácter extrovertido y su capacidad de observación la han dotado con una singular mirada de escritora, pero, sobre todo, sus vivencias y sus constantes viajes por diversos países de Latinoamérica, India, Europa, muy buena conocedora de EEUU la han ayudado a proveerse de material suficiente para construir sus novelas, que complementa con un exhaustivo trabajo de investigación", ha incidido el sello de autoedición.